Latvijas volejbolistes ar Eiropas čempionu eksāmenu atgriezīsies kontinenta meistarsacīkstēs
Šodien, 21. augustā, plkst. 19:00 Stambulā Latvijas sieviešu volejbola izlase aizvadīs pirmo spēli Eiropas čempionātā 29 gadu laikā. Pretiniekos esošā čempione Turcija. Spēles tiešraide LTV7 kanālā.
Eiropas čempionāts volejbolā dāmām notiks no 21. augusta līdz pat 6. septembrim. Latvijai, kas atgriezusies kontinenta meistarsacīkstēs pēc 29 gadu pārtraukuma, jau šovakar spēkošanās pret esošo čempioni un vienu no mājiniecēm Turciju
34. reizi
Eiropas čempionāts volejbolā sievietēm tiek rīkots kopš 1949. gada. Pēdējā laikā tas pārsvarā notiek reizi divos gados, taču kopš 2023. gada kā nākamais tiek rīkots pēc trijiem. Šis kļūs par 34. finālturnīru.
Laika gaitā notikusi arī komandu paplašināšanās. Ja vēl 1949. gadā piedalījās septiņas komandas, vēlāk trīs turnīrus pat sešas, tad pēc tam komandu skaits pēc vairākiem eksperimentiem ar 13, 15 un 18 izlasēm nostabilizējās līdz 12 dalībniecēm. No 2007. gada turnīru paplašināja līdz 16 dalībniecēm, bet 2019. gadā - 24. Šis kļūs par ceturto finālturnīru ar tik daudz dalībniecēm.
Esošās turnīra čempiones ir Turcijas izlases volejbolistes, kuras 2023. gada finālā ar 3-2 apspēlēja Serbiju. Tas kļuva par Turcijas pirmo triumfu sieviešu volejbola čempionātā. Ieskaitot Padomju savienību, titulētākā izlase ir Krievija (19 zelti), kam seko Serbija un Itālija ar trīs tituliem.
Tāpat kā citos sporta veidos, arī volejbolā Eiropas čempionātu rīko vairākas valstis. Šoreiz tās būs Turcija, Azerbaidžāna, Zviedrija un Čehija. Finālspēles notiks Turcijas pilsētā Stambulā. Zviedrijā spēles notiks Gēteburgā, Čehijā Brno, bet Azerbaidžāna Baku.
Turnīra izspēles formāts paredz, ka vispirms 24 izlases tiek sadalītas četrās grupās pa sešām katrā. Četras labākās pēc grupu turnīra sasniedz astotdaļfinālu, pēc kā līdz pat finālam notiek "play-off" pēc izslēgšanas metodes. Par uzvaru trijos un četros setos (3-0 vai 3-1) uzvarētāja saņem trīs punktus, bet par uzvaru piecos setos (3-2) uzvarētājai divi punkti tabulā, bet zaudētājai viens. Gadījumā, ja ir vienāds punktu skaits tabulā, tad vispirms skatās uzvarēto spēļu skaitu, pēc kā seko gūtos punktus, setu attiecību un punktu attiecību.
Vēsturiskā atgriešanās
Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātam kvalificējusies pirmo reizi kopš tālā 1997. gada jeb gandrīz 30 gadu laikā. No 1993. līdz 1997. gadam Latvija piedalījās trijos finālturnīros, kuros ieņēma divas reizes devīto vietu un reizi astoto.
Kvalifikācijā Latvijas izlase tika ielozēta D grupā ar Melnkalnes un Bosnijas un Hercegovinas izlasēm. Latvijas volejbolistes pa reizei uzvarēja abas pretinieces (3-2, 3-0), un pa reizei zaudēja (1-3, 2-3). Izcīnītie seši punkti ļāva ieņemt otro vietu grupā un vēlāk atrasties starp piecām labāko otro vietu ieguvējām. Šādā veidā turnīram kvalificējās arī Rumānija, Ungārija, Portugāle un Austrija.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, vasaras ievadā volejbolistes piedalījās Eiropas līgā, kur konkurencē ar tādām izlasēm kā Islandi, Grieķiju, Igauniju un Rumāniju tika izcīnītas divas uzvaras, bet vēl divās spēlēs tika zaudēts piecos setos. Finālā tas deva 16. vietu 26 komandu konkurencē.
Savukārt treniņnometnes laikā pirms čempionāta Latvijas volejbolistes divas reizes zaudēja vienai no mājiniecēm Azerbaidžānai ar 2-3 un 1-3, ar 3-2 pārspēja Horvātiju, kam gan arī vienu reizi piekāpās četros setos. Kā pēdējās liekās no 16 kandidātēm kļuva Sandija Bērziņa un Katrīna Struka. Latvijas izlases vadošās spēlētājas varētu būt Megija Dambrehte, kapteine Paula Nečiporuka, kā arī Marta Levinska.
Jāmin, ka Latvijas izlase pasaules rangā atrodas viszemāk no šī Eiropas čempionāta dalībnieku loka - 65. vietā. Visaugstāk ir esošā čempione un šīs dienas pretiniece Turcija - 3. vietā. Tai seko Polija ar 5. vietu, Vācija ar 12. vietu, Slovēnija ar 19. vietu, kā arī Ungārija ar 26. pozīciju.
Pēc šī vakara spēles pret Turciju Latvijas volejbolistēm grupā paredzēti dueļi pret Vāciju 23. augustā plkst. 16:00, Polijā 24. augustā plkst. 16:00, Slovēniju 26. augustā plkst. 16:00 un Ungāriju 27. augustā plkst. 19:00.
Vēl bez krievu dalības
Īsi pirms 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīra FIVB lēma atjaunot agresorvalsts, Krievijas, dalību starptautiskajās sacensībās. Tomēr jāmin, ka jau iepriekš kvalifikācijas siets uz šī gada turnīru bija noslēdzies, kā rezultātā Krievijas dāmu izlasei pat teorētiskas iespēju nebūtu tikt uz šo turnīru.
Krievijas Volejbola federācija jau paziņojusi, ka tās vīriešu izlase neplāno spēlēt 2027. gada pasaules čempionātā, kas gaidāms Polijā. Šīs valsts volejbola federācijas (PZPS) prezidents Sebastjans Sviderskis paziņoja, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem.
Krievi gan neizslēdz, ka dāmu izlase nākamgad gan varētu startēt pasaules meistarscīkstēs, jo tās gaidāmas ASV un Kanādā. Norādīts, ka Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) "ar turnīra organizācijas komiteju un ASV un Kanādas volejbola federācijām turpina strādāt pie šī jautājuma".
Raugoties Eiropas čempionāta favorīšu virzienā, tad bukmeikeri par tādu uzskata Itāliju - koeficients uz triumfu ir 1,67. Vēl favorīšu lomā ir Turcija (koeficients 3,50) un Serbija (koeficients 6,00). Teorētiski par zeltu var cīnīties arī cita Latvijas grupas pretiniecei Polija (koeficients uz titulu 10,00). Latvijai kopā ar Spānijas, Rumānijas, Portugāles, Slovākijas, Melnkalnes un Austrijas izlasēm piešķirts viszemākais koeficients cīņā par titulu - 1000,00.