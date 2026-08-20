2027. gadā latviešu pārstāvētie NHL klubi aizvadīs spēles Vācijā
2027./2028. gada sezonā četras Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēles tiks aizvadītas Vācijas pilsētās Minhenē un Ķelnē, ceturtdien paziņoja līga.
Minhenē NHL "Global Series" ietvaros divas spēles aizvadīs Bostonas "Bruins", kuras viens no līderiem varētu būt komandas jaunpienācējs, Minhenē dzimušais Džons Džeisons Peterka, bet dzimtajā Ķelnē divus mačus aizvadīs NHL zvaigznes Leona Draizaitla pārstāvētā Edmontonas "Oilers" komanda. "Bruins" un "Oilers" maču precīzie datumi un pretinieki vēl nav paziņoti.
"Bruins" sistēmā spēlē latviešu uzbrucējs Dans Ločmelis, kurš iepriekšējās sezonās sevi veiksmīgi pierādīja fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL), bet "Oilers" vasarā noslēdza divvirzienu līgumu ar uzbrucēju Eduardu Tralmaku, kuram pērn neizdevās debitēt NHL, esot Detroitas "Red Wings" sistēmā. Kamēr Ločmelim ar Bostonu saista līgums līdz 2027./2028. gada sezonas beigām, tikmēr Tralmakam tāds noslēgts uz vienu gadu.
Jau vēstīts, ka NHL ieplānojusi arī divas regulārā čempionāta spēles Diseldorfā, kur decembrī spēkiem mērosies Čikāgas "Blackhawks" un Otavas "Senators", savukārt vēl divi mači notiks Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur divas spēles novembra vidū aizvadīs Karolīnas "Hurricanes" un Sietlas "Kraken" vienības.
Nākamā būs 13. sezona, kurā NHL regulārā čempionāta mači notiks Eiropā un piektais gads pēc kārtas. Somija līdz šim uzņēmusi 11 no 48 Eiropā aizvadītajām spēlēm, bet Vācijā noticis viens čempionāta mačs. Spēles "Global Series" ietvaros, kas šādu nosaukumu ieguva 2017. gadā, norisinājušās arī Zviedrijā, Šveicē un Čehijā. Minhene un Ķelne NHL spēles uzņems pirmo reizi.