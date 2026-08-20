"Williams" komandā panākta skaidrība par nākamā gada braucējiem; daudzi piloti joprojām neziņā par nākotni
Karloss Sainss ir parakstījis jaunu daudzgadu līgumu ar “Williams” komandu, tādējādi apliecinot savu uzticību vienības F-1 projektam un saglabājot savu vietu sastāvā arī uz komandas 50. jubilejas sezonu 2027. gadā.
Pēc tam, kad otrdien tika paziņots arī par Aleksa Albona līguma pagarināšanu, kļuvis zināms, ka abi piloti arī nākamsezon jau trešo gadu pēc kārtas veidos “Williams” pamatsastāvu. Kopš pievienošanās komandai Sainss pērn izcīnīja divus goda pjedestālus Azerbaidžānā un Katarā, kas bija pirmie šādi panākumi komandai kopš 2017. gada, neskaitot Džordža Rasela otro vietu 2021. gada vienu apli ilgušajā Beļģijas GP.
Komentējot savu lēmumu palikt, Sainss norādīja: “Esmu sajūsmā paziņot par manu turpmāko ceļu kopā ar “Williams” F1 komandas saimi. Es patiesi ticu cilvēkiem, kas veido šo komandu gan rūpnīcā, gan trasē, un investīcijām un smagajam darbam, kas notiek fonā. Mums ir viss nepieciešamais, lai kopā visu mainītu. Es esmu tikpat apņēmīgs kā pirmajā dienā, lai palīdzētu atgriezt “Williams” tur, kur tai vieta. Es ceru radīt vēl vairāk atmiņu kopā ar komandu.”
Savukārt komandas vadītājs Džeimss Voulss pauda gandarījumu par vienības sastāva stabilitāti: “Kopš brīža, kad viņš pievienojās, Karlosa talants pie stūres un centība rūpnīcā ir bijusi ārkārtīgi vērtīga šim projektam. Viņš ir šīs komandas līderis, un es esmu sajūsmā, ka viņš redz, kas ir iespējams, mums turpinot to pārbūvēt.”
Voulss arī uzsvēra pilota ieguldījumu un kopējos mērķus: “Karloss dala ar mums ticību un ambīcijas, kādas mums ir “Williams” F-1 komandā, un katru dienu tiecas tās īstenot. Kopā ar Aleksu es patiesi ticu, ka mums ir viens no spēcīgākajiem sastāviem uz starta.”
F-1 vasaras pārtraukums tradicionāli iezīmē aktīvu līgumu slēgšanas laiku. Pirms 2027. gada sezonas vairāk nekā pusei dalībnieku oficiāli beidzas vai ir jāpagarina vienošanās ar komandām. Ielūkosimies, kāda šobrīd ir situācija ar sportistu kontraktiem.
Mercedes: čempionāta līderis Kimi Antonelli un Džordžs Rasels pagaidām oficiāli nav apstiprināti 2027. gadam, lai gan Raselam līgumā ir automātiska pagarinājuma opcija, sasniedzot noteiktus rezultātus.
Red Bull: Maksa Verstapena līgums tikko pagarināts līdz 2030. gadam, apgāžot daudzas spekulācijas, kamēr Īzaka Hadžāra nākotne vēl nav publiski apstiprināta, lai gan viņš aizvada stabilu debijas sezonu.
Williams: Aleksam Albonam un Karlosam Sainsam beidzas iepriekš parakstītie vairāku gadu līgumi. Ar abiem nupat noslēgta vienošanās par līgumu pagarināšanu uz 2027. gadu.
Aston Martin: Fernando Alonso pēc vasaras pārtraukuma apstiprināja, ka nekur nepārcelsies un turpinās pildīt noslēgto līgumu, kamēr arī Lensa Strola līgums sniedzas tālāk par šo gadu.
Racing Bulls: Liamam Lousonam un Arvidam Lindbladam vēl jāpagaida, jo šīs komandas līgumu jautājumi tradicionāli tiek risināti vēlāk rudenī.
Haas: Oliveram Bērmanam un Estebanam Okonam beidzas 2025. gadā parakstītie līgumi, taču Bērmanam pastāv iespēja aktivizēt trešā gada opciju.
Audi: Gabriels Bortoleto un Niko Hilkenbergs pēc vairāku gadu līgumu noslēgšanas ar “Audi” ir apstiprinājuši, ka viņu pozīcijas ir drošas un līgumi spēkā arī uz nākamajām sezonām.
Alpine: kamēr Pjēram Gaslī ir līgums līdz 2028. gadam, Franko Kolapinto nākotne pēc 2026. gada pagaidām vēl nav oficiāli apstiprināta.
Cadillac: pieredzējušie Valteri Botass un Serhio Peress pēc gada pārtraukuma ir atgriezušies uz F1 kā jaunizveidotās amerikāņu komandas piloti, abu līgumiem sniedzoties līdz 2027. gada sezonas beigām (Peresam ar 1+1 opciju).
Ferrari: Lūiss Hamiltons ar līgumu “līdz vismaz 2027. gada beigām” turpinās sadarbību ar “Scuderia”, bet Šarls Leklērs pēc jaunā ilgtermiņa līguma parakstīšanas komandas rindās paliks “nākamajās sezonās” (faktiski līdz 2030. gadam un vēl tālāk).
McLaren: gan Lando Noriss, gan Oskars Piastri ir parakstījuši vairāku gadu līgumu pagarinājumus, kas nodrošina viņu palikšanu komandā attiecīgi vismaz līdz 2027. un 2028. gada sezonas beigām.