"McLaren" uzskata, ka izdevies vēl ievērojami uzlabot savu formulu
Gatavojoties šīs nedēļas nogalē gaidāmajam Nīderlandes “Grand Prix” posmam Zandvortā, “McLaren” komanda paziņojusi par jauniem uzlabojumiem, kas pilnveidos pirms vasaras pārtraukuma Ungārijā aizsākto tehnisko attīstību.
Pēc spilgtas uzvaras Ungārijā, kur Lando Noriss izcīnīja pirmo panākumu šosezon, “McLaren” vienība Zandvortā ieradusies ar jaunu aizmugurējo antispārnu un uzlabojumiem aizmugurējo bremžu dzesēšanas sistēmā.
Kā skaidroja “McLaren” lietišķās inženierijas tehniskais direktors Nīls Houldejs: “Mēs dodamies uz Zandvortas nedēļas nogali pēc tam, kad pēdējo sacīksti pirms pārtraukuma noslēdzām ar uzvaru un jaudīgu sniegumu. Taču mēs ļoti labi apzināmies, cik sīva ir konkurence un cik svarīga būs izturība.”
Houldejs atzīmēja, ka komanda ir daudz mācījusies sezonas pirmajā pusē: “Mēs esam daudz mācījušies sezonas pirmajā daļā par to, kā šī mašīna ir jāpilotē, lai izspiestu veiktspēju, un par to, kā savaldīt problēmas, ar kurām saskārāmies gada sākumā. Mēs esam arī smagi strādājuši kā komanda pie nepārtrauktas attīstības. Šajā nedēļas nogalē pieejamās detaļas esam koncentrējuši uz mašīnas aizmugurējo daļu, lai pabeigtu Ungārijā ieviesto paketi ar jaunu aizmugurējo spārnu un jauniem aizmugurējo bremžu dzesēšanas kanāliem.”
Runājot par Zandvortas trases unikālajiem inženiertehniskajiem izaicinājumiem, viņš norādīja: “Trase piedāvā unikālu izaicinājumu no inženiertehniskā viedokļa ar tās slīpajiem līkumiem, ātrajiem sektoriem, kalnaino izkārtojumu un vēju, kas var padarīt mašīnas vadāmību neparedzamu. Viens no galvenajiem nedēļas nogales fokusa punktiem būs pareizā balansējuma atrašana starp stingrību un veiktspēju pāri trases nelīdzenākajiem posmiem, vienlaikus pārliecinoties, ka optimizējam aerodinamiskos uzstādījumus un klīrensu treniņos.”
Viņš arī raksturoja, kā jaunie noteikumi ietekmēs braukšanu šajā trasē: “Ar 2026. gada mašīnām mēs sagaidām, ka līkumu ātrums būs zemāks piespiedējspēka samazinājuma dēļ, bet taisnes ātrums būs augstāks, pateicoties palielinātajai jaudai un samazinātajai pretestībai taisnes režīmā. Tas maina veidu, kā braucēji tuvosies dažādām trases daļām, un nozīmē, ka treniņi būs svarīgi, lai izprastu uzlabojumus, ko ievedam, pilnveidotu enerģijas uzkrāšanu un izmantošanu, kā arī pielāgotos, ja laikapstākļi radīs papildu sarežģītību.”
“McLaren” ir uzvarējusi pēdējos divos Holandes “Grand Prix” posmos – Noriss triumfēja 2024. gadā, bet Oskars Piastri guva uzvaru pērn.