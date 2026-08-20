Četrkārtējais F-1 čempions Makss Verstapens apklusina baumas par komandas maiņu
Pirmās formulas komanda "Red Bull" paziņojusi par sadarbības statusu ar četrkārtējo pasaules čempionu Maksu Verstapenu.
Puses vienojušās pagarināt esošo līgumu uz diviem gadiem. Līdzšinējais līgums ar "Red Bull" Verstapenam bija spēkā līdz 2028. gadam, un viņam pēc līguma nosacījumiem bija iespējas pēc šīs sezonas beigām komandu pamest. Baumoja par iespējamo Verstapena nonākšanu "McLaren" un "Mercedes" komandās, kas gan nav praksē realizējies.
"Red Bull" ar radoša video palīdzību paziņojis, ka puses vienojušās par līguma pagarināšanu vēl uz diviem gadiem, respektīvi, līdz 2030. gadam. "Šajā komandā strādā labākie cilvēki. Esmu sajūsmināts turpināt ar viņiem strādāt, lai atgrieztos augšgalā. Vienmēr esmu teicis, ka šī komanda man ir kā otrās mājas," paziņojumā citēts Verstapens, kurš 28 gadu vecumā jau ir četrkārtējais Pirmās formulas čempions.
Pēc tam, kad 2025. gadā Lendo Noriss par mata tiesu pārtrauca Verstapena četru gadu dominanci F-1, šajā sezonā ar jaunajiem formulu noteikumiem "Red Bull" tik labi neklājas. Verstapena labākie rezultāti ir divas otrās vietas, kas sasniegtas Austrijas un Ungārijas "Grand Prix". Bieži vien Verstapens izteicis savu kritiku par komandas konkurētspēju un jaunajiem F-1 noteikumiem.
Tiek ziņots, ka, lai arī puses vienojušās par sadarbības turpināšanu līdz 2030. gadam, Verstapena līgumā ir punkti (attiecināmi uz sasniegto rezultātu), kas pilotam ļautu to vienpusēji izbeigt ātrāk. Tā gan esot normāla prakse F-1.
Verstapens, kurš visu savu F-1 karjeru pavadījis tieši "Red Bull", ir trešais visu laiku "Grand Prix" uzvarām bagātākais pilots (71 uzvara) aiz Lūisa Hamiltona un Mihaela Šūmahera.