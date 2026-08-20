Virslīgas čempione "Riga" Fēru salās sāks cīņu par klubam vēsturisku sasniegumu
Latvijas čempione futbolā "Riga" šodien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnīsies ar Fēru salu komandu Klaksvikas KI.
Spēle sāksies plkst. 20.30 pēc Latvijas laika, tiešraidē to pārraidot platformai "Sportacentrs.com" un kanālam TV4. Atbildes spēle nākamceturtdien norisināsies Rīgā. Uzvarētāji divu maču summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Jāmin, ka "Riga" vēl nekad nav sasniegusi kāda Eirokausa pamatturnīru. Gadījumā, ja izdosies vienībai pārvarēt KI barjeru, tad tas kļūs par vēsturisku sasniegumu vienībai. Konferences līgā līdz šim no Latvijas spēlējusi tikai RFS.
Mūsu ceļš uz mağiskajām Fēru Salām!✈️⚽️🇫🇴 pic.twitter.com/5h4hx9BX9q— Riga FC (@RigaFC_Official) August 19, 2026
Klaksvikas komanda gan reizi Konferences līgas turnīram ir kvalificējusies - 2023./2024. gada sezonā vienība kvalificējās grupu turnīram, konkurencē ar Francijas "Lille", Bratislavas "Slovan" un Ļubļanas "Olimpija" izcīnot četrus punktus.
Vēsturiski Latvijas futbola komandas ir spēkojušās pret Klaksvikas klubu Eirokausu kvalifikācijās. 1992./1993. gada sezonā vairs neeksistējošais Rīgas "Skonto" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā divu spēļu summā bija pārāks ar 6:1, savukārt 2021./2022. gada sezonā UEFA Konferences līgas pirmajā kārtā RFS divu spēļu summā uzvarēja ar vienu vārtu pārsvaru (6:5). Toreiz rīdziniekiem bija grūtības ar ielidošanu Fēru salās.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kurā pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā Čempionu zarā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar". Trešajā kārtā rīdzinieki ar 2:1 uzvarēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Savukārt Klaksvikas vienība Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 4:2 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas, bet otrajā ar 0:1 zaudēja Kauņas "Žalgiris" futbolistiem. Turpinājumā Eiropas līgas kvalifikācijā Fēru salu komanda ar 0:6 piedzīvoja sagrāvi pret Poznaņas "Lech" no Polijas.
Rīdzinieki Latvijas futbola virslīgā atrodas otrajā vietā un šosezon piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu, kamēr Klaksvikas KI Fēru salu spēcīgākajā līgā ieņem otro pozīciju.
Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā izstājās RFS un "Auda", bet ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā. Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.