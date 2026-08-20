Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis skaidro, kas pietrūka pārsvara nosargāšanā pret Slovēniju
Pēc zaudējuma pārbaudes spēlē pret Slovēniju komentāru Latvijas Basketbola savienībai sniedza vīriešu izlases galvenais treneris Jānis Gailītis un kapteinis Rihards Lomažs.
Jau ziņots, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase 19. augustā ar 86:89 atzina Slovēnijas pārākumu. Pretinieki uzvaru nodrošināja noslēdzošajā ceturtdaļā, kurā guva 34 punktus, līdz tam iniciatīva piederēja latviešiem.
"Esam tikai darba pusceļā, vēl nav pienācis brīdis, kad visiem būtu jālido. Piedevām gribējām limitēt spēles laiku atsevišķiem basketbolistiem un rotāciju ietekmēja piezīmju problēmas. Lielu spēles daļu aizvadījām diezgan kontrolēti, taču būtu bijis labi, ja vairāk izdarītu, lai nosargātu pārsvaru un izcīnītu uzvaru," pēc spēles komentāru sniedza galvenais treneris Jānis Gailītis, kurš skaidroja arī trūkstošos elementus deviņu punktu pārsvara nosargāšanā.
"Pēdējās piecas minūtes izšķīra spēles iznākumu, bet patiesībā iniciatīvu atdevām jau agrāk, sākot zaudēt intensitātē, fizikalitātē. Pēdējā ceturtdaļā pie sava groza ļāvām izcīnīt astoņas bumbas. Gribētos nobriedušāku reakciju uz izmaiņām spēles gaitā, lai komandu turpinātu spēlēt pēc plāna, turoties pie savas identitātes. Kārtējā pārbaudes spēle, no kuras pieredzes mācīties," rezumēja izlases speciālists.
Ar 22 punktiem par Latvijas izlases rezultatīvāko basketbolistu kļuva Rihards Lomažs, kurš piekrita galvenajam trenerim. "Bija labi uzplaiksnījumi, bet bieži nesekojām spēles plānam, nesavācām bumbas. Kontrolējām spēli, bet vienā brīdī pavediens pazuda. Neatradām veidu, kā nosargāt uzvaru. Zaudējām cīņassparā, ko nevaram atļauties. Protams, bija lietas, kas strādāja labāk, un tādas, pie kurām būs jāpiestrādā treniņos."
Svētdien, 23. augustā, Latvijas basketbolisti savā laukumā mēros spēkus pret Ainara Bagatska trenēto Ukrainu, savukārt mēneša beigās paredzētas divas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles - vispirms izbraukumā pret Horvātiju (27. augustā) un vēlāk mājās pret Izraēlu (30. augustā).