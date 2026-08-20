Sensācija Sinsinati: pasaules pirmā rakete Sabaļenka izstājas jau astotdaļfinālā
Galvenā favorīte baltkrieviete Arina Sabaļenka trešdien piedzīvoja zaudējumu prestižā Sinsinati "WTA 1000" vienspēļu turnīra astotdaļfinālā.
Pasaules ranga līdere ceturtās kārtas spēlē ar 6-7 (7:9), 4:6 piekāpās čehietei Sārai Bejlekai (WTA 35.), kurai šī bija karjeras pirmā uzvara pār kādu no ranga pirmā desmitnieka spēlētājām.
Sabaļenka pirmā seta sākumā bija vadībā ar breika pārsvaru, bet taibreikā ar 5:1, tomēr to zaudēja, bet otrajā setā nenoturēja vadību 4-1. Ranga līdere ceturto kārtu nepārvar jau otro turnīru pēc kārtas, līdzīgā stadijā zaudējumu piedzīvojot arī Toronto "WTA 1000" turnīrā pirms nedēļas.
"Esmu bez vārdiem - tas ir vienkārši neticami," pēc mača sacīja 20 gadus vecā Čehijas tenisiste.
Bejleka šogad februārī izcīnīja savu pirmo lielo titulu, triumfējot Abu Dabī "WTA 500" turnīrā, bet pagājušajā gadā uzvarēja četros "WTA 125" raudzes turnīros.
Ceturtdaļfinālā čehietes pretiniece būs amerikāniete Medisona Kīsa (WTA 24.), kura ceturtajā kārtā ar 7-6 (7:3), 6-4 pieveica ķīnieti Sjijui Vanu (WTA 108.).
Ceturtdaļfinālu trešdien sasniedza ar otro numuru izliktā ranga vicelīdere Jeļena Ribakina, kura ar 6-4, 6-4 pieveica sacensību 14. numuru Diānu Šnaideri (WTA 14.) no Krievijas, ar trešo numuru izsētā mājiniece Džesika Pegula (WTA 3.), kura ar 6-2, 4-6, 7-5 pārspēja ar 15. numuru izlikto rumānieti Soranu Kristea (WTA 19.), un turnīra ceturtā rakete Korija Gofa (WTA 4.), kura ar 6-3, 6-2 uzvarēja Mariju Buzkovu (WTA 27.) no Čehijas.
Vēl Marta Kostjuka no Ukrainas (WTA 11.) ar 4-6, 6-0, 6-2 pieveica ar piekto numuru izsēto krievieti Mirru Andrejevu (WTA 5.), ar septīto numuru izliktā Iga Švjonteka no Polijas ar 6-3, 6-3 pārspēja Diānu Parī (WTA 66.) no Francijas, bet ar devīto numuru izsētā amerikāniete Amanda Aņisomova ar 6-1, 6-4 pārspēja turnīra sesto raketi Lindu Noskovu (WTA 8.) no Čehijas.
Jau ziņots, ka turnīra vienspēlēs piedalījās arī Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura otrajā kārtā ar 1-6, 3-6 piekāpās Polijas tenisistei Magdalēnai Frehai (WTA 41.). Savukārt dubultspēlēs Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji sasniegusi ceturtdaļfinālu.
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un beigsies svētdien.