Latvijas bokseris Markuss Reke garantē vismaz bronzas medaļu, pārliecinoši iekļūstot Eiropas U-19 čempionāta pusfinālā
Latvijas bokseris Markuss Reke otrdien Serbijā iekļuva Eiropas U-19 čempionāta pusfinālā un nodrošināja sev vismaz bronzas medaļu.
Reke svara kategorijā līdz 90 kilogramiem ceturtdaļfinālā pēc punktiem ar 5-0 pieveica itāli Alesio Ballarinu. Sestdien Reke trešajā raundā ar redzamu pārsvaru uzvarēja armēni Vardanu Avetisjanu.
Timurs Gulbis svara kategorijā līdz 70 kilogramiem ceturtdaļfinālā pēc punktiem ar 1-4 piekāpās ukrainim Bohdanam Kozakam.
Jau ziņots, ka pirmajā cīņā zaudējumus cieta Vladislavs Ustinovs svara kategorijā līdz 85 kilogramiem, Romāns Iļjins svara kategorijā līdz 65 kilogramiem, Nords Rudens svara kategorijā līdz 75 kilogramiem, Kirils Šalkovskis svara kategorijā līdz 80 kilogramiem un sieviešu sacensībās Estere Žulpa svara kategorijā līdz 57 kilogramiem.
Pagājušā gada Eiropas U-19 čempionātā Latvijas bokseris Ņikita Prohovskis Čehijas pilsētā Ostravā izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 85 kilogramiem.
Eiropas U-19 boksa čempionāts Serbijas pilsētā Loznicā beigsies sestdien.
Turnīrs pulcē 354 sportistus no 36 valstīm.