Dmitrijs Mickevičs
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Vakar 23:15
Latvijas vingrotājs Mickevičs vingrojumā uz zirga cīnīsies par Eiropas čempionāta medaļām
Latvijas vingrotājs Dmitrijs Mickevičs trešdien Zagrebā Eiropas vingrošanas čempionātā sasniedza ceturto labāko rezultātu vingrojumā uz zirga un iekļuva finālā, bet Ričards Plāte ieņēma 72. vietu daudzcīņā.
Vingrojumā uz zirga Mickevičs sakrāja 14,466 punktus, ieņemot ceturto vietu un iekļūstot fināla astotniekā, bet Plāte ar 12,766 punktiem ieņēma 61. vietu 123 sportistu konkurencē.
Labāko rezultātu šajā vingrojumā sasniedza itālis Gabriēle Targeta (15,200 punkti).
Apļos Plāte ar rezultātu 12 punkti ieņēma 85. vietu, līdztekās ar 12,200 punktiem - 88. vietu, brīvajās kustībās viņš ieņēma 99. vietu (12,300 p.), bet atbalsta lēcienā ar 12,333 punktiem un vingrojumā uz stieņa viņš ieņēma 114. vietu.
Plāte sešu vingrojumu summā sakrāja 71,099 punktus, ieņemot 72. vietu 82 sportistu vidū.
Eiropas meistarsacīkstes Zagrebā beigsies svētdien.