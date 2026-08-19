Sodu lavīna un izgāztā pēdējā ceturtdaļa: Latvijas basketbolisti cieš neveiksmi pārbaudes spēlē Slovēnijā
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, trešdien Ļubļanā pārbaudes spēlē piekāpās Slovēnijai. Latvijas izlase zaudēja ar 86:89 (17:22, 28:16, 19:17, 22:34).
Latvijas izlasē 22 punktus un deviņas rezultatīvas piespēles sakrāja Rihards Lomažs, kurš trāpīja 11 no 13 soda metieniem, bet 11 punktus guva Artūrs Strautiņš.
Mājiniekiem ar 31 gūtu punktu, 11 izprovocētām piezīmēm un piecām kļūdām izcēlās Klemens Prepeličs, kurš grozā trāpīja abus divpunktu metienus, sešus no desmit tālmetieniem un deviņus no 14 soda metieniem. Pa 12 punktiem guva Aleksejs Nikoličs un Martins Krampeļs, bet desmit punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Alens Omičs.
Mājinieki izcīnīja 45 atlēkušās bumbas, tai skaitā 16 uzbrukumā, bet Latvijas izlase - 36 bumbas.
Kā liecina FIBA statistikas vietne, Latvija spēlē nopelnīja 44 sodua metienus, no kuriem mājinieki realizēja 32 — salīdzinājumam mājinieki nopelnīja tikai 25 sodus, no kuriem Latvijas basketbolisti spēja trāpīt tikai 14..
Pirmo grozu spēlē ar divpunktu metienu guva Klāvs Čavars, taču mājinieki atbildēja ar deviņu punktu izrāvienu, pēc diviem precīziem Klemena Prepeliča soda metieniem panākot 9:2, bet pēc Gregora Hrovata diviem gūtiem punktiem - 18:9.
Otrās ceturtdaļas sākumā ar septiņu punktu izrāvienu atbildēja Latvijas izlase, pēc Čavara bumbas trieciena grozā no augšas atgūstot vadību - 24:22. Puslaika beigās Latvijas valstsvienība pēc Kārļa Šiliņa trīspunktu gājiena panāca septiņu punktu pārsvaru - 43:36.
Trešajā ceturtdaļā latvieši saglabāja pārsvaru, ceturtdaļas beigās pēc Kristapa Ķilpa trīspunktu metiena panākot tobrīd lielāko pārsvaru - 64:52. Pēc 71:58 Latvijas izlases labā mājinieki punktu starpību samazināja, nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Gregora Glasa tālmetiena pietuvojoties līdz 76:77, bet pēc vēl viena tālmetiena Prepeliča izpildījumā panākot 79:79.
Ar precīzu tālmetienu atbildēja arī Rihards Lomažs - 82:79, bet Prepeličs ar tālmetienu un trīspunktu gājienu pirmoreiz kopš otrās ceturtdaļas pirmās puses panāca vadību - 85:82. Mareks Mejeris 41 sekundi pirms pamatlaika beigām realizēja divpunktu metienu (84:85), bet pēc Ķilpa pārkāpuma Prepeliča tālā trīspunktu metienā Prepeličs realizēja divus no trim soda metieniem - 87:84. Deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām pēc taktiskā pārkāpuma divus soda metienus realizēja Lomažs - 86:87. Hrovats vēl realizēja divus soda metienus, bet Latvijas izlase līdz metienam netika.
Savainojumu dēļ kopā ar Latvijas izlasi vairs nav Toms Skuja un Ojārs Siliņš, bet Rolands Šulcs ir pievienojies "Rīgas zeļļu" treniņiem un valstsvienības rīcībā atgriezīsies, ja būs nepieciešams.
Pēc pārbaudes spēles ar Slovēniju latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valstsvienību.
Latvijas valstsvienība Pasaules kausa kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu.
Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, pa piecām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem sešās spēlēs ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Valdis Razumovskis un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Tomass Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).