Horvātijas futbola izlases vārtsargs Dominiks Livakovičs 2026. gada Pasaules kausa izcīņā.
Futbols
Šodien 22:31
Avoti: Horvātijas futbola izlases vārtsargs Livakovičs spēlēs Spānijas grandā "Barcelona"
Horvātijas futbola izlases vārtsargs Dominiks Livakovičs ir vienojies par līgumu ar Spānijas klubu "Barcelona", trešdien savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Turcijas futbola apskatnieks Jaizs Sabunčuoglu.
Sabunčuoglu ziņo, ka "Livakovičs ir panācis vienošanos ar "Barcelona".
Viņš piebilst, ka ir sākušās sarunas starp futbolista kopš 2023. gada pārstāvēto Turcijas klubu Stambulas "Fenerbahce" un "Barcelona".
Livakovičs gan 2025. gada nogalē un 2026. gada sākumā bija izīrēts vēl vienam Spānijas klubam "Girona", bet šogad no janvāra līdz jūnijam spēlēja Zagrebas "Dinamo".
Savu profesionālā futbolista karjeru viņš no 2012. līdz 2016. gadam sāka Horvātijas klubā "Zagreb", vēlāk pārejot uz Zagrebas "Dinamo", bet 2023. gadā pievienojoties "Fenerbahce".
Horvātijas izlasē, kuras rindās vārtsargs spēlēja arī 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā, Livakovičs ir aizvadījis 79 spēles.