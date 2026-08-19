Latvijas dāmas seko puišu piemēram un cīnīsies par Eiropas U-16 čempionāta medaļām
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase trešdien Rumānijas pilsētā Pitešti Eiropas U-16 čempionātā nodrošināja vietu pusfinālā. Ceturtdaļfinālā Latvijas basketbolistes ar 75:69 (10:14, 28:10, 19:17, 18:28) pārspēja Ungārijas valstsvienību.
Latvijas U-16 basketbolisti ar Eiropas zeltu atgriezušies mājās
Svētdien Rīgā pie Daugavas Sporta nama sagaidīti Latvijas basketbolisti, kuri sestdien triumfēja Eiropas U-16 čempionātā.
Latvijas izlasē ar 17 gūtajiem punktiem izcēlās Nadīne Graudiņa un Laura Ķikuste, Darina Ivanova iekrāja 12 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas, kamēr ar desmit punktiem maču noslēdza Elīza Omula un Marta Pētersone.
Ungārijas valstsvienībā rezultatīvākā ar 15 gūtajiem punktiem bija Eva Samsona-Erckovi, bet vēl 14 punktus guva Blanka Salai.
Otrās ceturtdaļas otrajā pusē latvietēm padevās 13:0 izrāviens, pēc kura Latvijas basketbolistes panāca 31:18. Līdz pirmā puslaika beigām Latvijas izlase palielināja pārsvaru līdz 14 punktiem.
Trešajā ceturtdaļā ungārietēm izdevās nedaudz samazināt deficītu, taču noslēdzošās spēles desmit minūtes Latvija sāka ar +16. Ceturtās ceturtdaļas ievadā ungārietes guva desmit punktus pēc kārtas, samazinot Latvijas pārsvaru līdz sešiem punktiem.
Latvijas basketbolistes guva pirmos punktus ceturtajā ceturtdaļā tikai pēc spēlētām teju trīs minūtēm, kad Darina Ivanova realizēja divu punktu metienu un no trīspunktu līnijas precīza bija Graudiņa, atjaunojot Latvijai +9. Atlikušajās spēles minūtēs Latvijas basketbolistes nosargāja pārsvaru un sasniedza pusfinālu.
Pusfinālā, kas paredzēts piektdien, latvietes spēkosies ar Serbijas un Spānijas mača uzvarētājām.
Arī pērn Latvijas U-16 basketbolistes Eiropas čempionātā iekļuva labāko četriniekā.
Latvijas basketbolistes B grupas spēlēs ar 57:52 pieveica Turcijas valstsvienību un ar 74:63 apspēlēja Izraēlu, bet spēlē, kurā vairs nevarēja zaudēt pirmo vietu grupā, ar 61:73 piekāpās Itālijai. Astotdaļfinālā latvietes ar 91:46 sagrāva Rumānijas valstsvienību.
Ungārija D grupā ar 53:58 zaudēja Slovēnijai, ar 82:55 uzvarēja Vāciju un ar 83:69 - Lietuvu, ieņemot otro vietu grupā. Astotdaļfinālā ungārietes ar 79:71 pārspēja Čehijas valstsvienību.
Latvijas U-16 izlase pārbaudes spēlēs divreiz izbraukumā pieveica Somijas kadešu komandu (59:53 un 75:61), Baltijas kausā ar 64:49 pārspēja igaunietes, ar 66:51 - Lietuvu un ar 77:56 - Ukrainu, bet divos pārbaudes mačos Čehijā uzvaras tika dalītas uz pusēm (69:61 un 47:60).
Eiropas U-16 čempionāts Pitešti beigsies sestdien.
Galvenajam trenerim Elvim Brokānam Latvijas U-16 izlasē palīdz treneri Kaspars Bože, Liene Jansone un Kaspars Mājenieks, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Marta Pētersone, Melānija Ieva Sīpoliņa (abas - "Jūrmala"), Nadīne Graudiņa, Madara Martuzāne, Darina Ivanova, Lote Lejniece, Madara Valaine un Deina Eva Galdiņa (visas - "TTT Kadetes"), Katrīna Pētersone (Ventspils "Spars"), Elīza Omula, Laura Ķikuste (abas - "Jaunatnes izlase"), Klaudija Brence (Longfordas "Phoenix", Īrija).