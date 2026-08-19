Bijušā Anglijas premjerlīgas kluba stadionā atrod mirušu vīrieti
Anglijas futbola komandas “Charlton Athletic” Londonas stadionā atrasts miris vīrietis.
Otrdienas rītā uz Anglijas čempionāta jeb spēka ziņā otrās līgas kluba Londonas stadionu “The Valley” tika izsaukti policisti un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki. 33 gadus vecais vīrietis notikuma vietā atzīts par mirušu.
Izmeklētāji pieļauj iespēju, ka vīrietis pirmdienas rītā varētu būt nokritis no liela augstuma. Pašlaik vīrieša nāve tiek uzskatīta par pēkšņu, bet sīkāka informācija netiek sniegta, kamēr turpinās izmeklēšana.
Pats klubs apstiprināja, ka sadarbojas ar policiju traģēdijas izmeklēšanā. Kluba paziņojumā teikts, ka pagaidām nav nekādu norāžu par jebkādu kluba pārkāpumu notikušajā, un tas saviem darbiniekiem pateicās par profesionalitāti, risinot šo “sevišķi grūto un satraucošu situāciju”.
1905. gadā dibinātā kluba lielākais sasniegums ir Anglijas kausa izcīnīšana 1947. gadā un iekļūšana tā finālā iepriekšējā gadā. Pēdējo reizi premjerlīgā tas spēlēja 2006./07.g. sezonā.