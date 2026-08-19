Nomet maisu ar naudu: "Audu" sarūgtinājušā albāņu kluba prezidents pārsteidz spēlētājus
Latvijas virslīgas kluba "Auda" pāridarītājas UEFA Konferences līgas kvalifikācijā, Albānijas galvaspilsētas Tirānas "Dinamo City" kluba prezidents pēc uzvaras savus spēlētājus aplaimojis ar naudas maisu.
QUE DOIDEIRA É ESSA?! 😂🇦🇱— sportv (@sportv) August 19, 2026
Após garantir a classificação para os playoffs da Conference League, o presidente do Dínamo Tirana, Ardian Bardhi, apareceu no vestiário com uma sacola cheia de dinheiro e começou a jogar o bicho para os atletas.
🎥: x/ultras_clips
*Contém legenda… pic.twitter.com/UnZSIobejS
Pēc UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles Albānijā, kurā “Dinamo City” Latvijas klubu sakāva ar 4:0, divu spēļu summā uzvarot ar 4:1, kluba prezidenta Ardians Bardi ienāca ģērbtuvē un līksmojošo spēlētāju priekšā nosvieda maisu ar banknotēm, tām izkaisoties pa grīdu. Precīza naudas summa netiek minēta.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas pamatturnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un “play-off” kārta, kur albāņu kluba pretiniece būs Kiparas komanda “Pafos FC”. Soctīklos vēsta, ka Bardi solījis spēlētājiem pusmiljonu eiro, ja klubam izdosies iekļūt pamatturnīrā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Auda" sacensības sāka no otrās kārtas, tajā divu maču summā ar 7:3 sagraujot 1985./1986. gada sezonas Eiropas kausa ieguvēju no Rumānijas Bukarestes FCSB. Savukārt "Dinamo City" pirmajā kārtā pagarinājumā divu spēļu summā ar 4:2 pieveica Kazahstānas komandu "Astana", bet otrajā kārtā ar 4:1 pieveica Slovēnijas klubu Kidričevas "Aluminij".