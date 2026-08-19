Artūrs Strautiņš sezonai gatavosies klubā, kura īpašnieku vidū ir Luka Dončičs
Latvijas basketbolists Artūrs Strautiņš iekļauts jaunā Itālijas A sērijas kluba "Roma SPQR" treniņnometnes sastāvā, ziņo itāļu basketbola medijs "Sportando".
Strautiņš, kurš iepriekšējās trīs sezonas pavadīja citā Itālijas klubā Tortonas "Derthona", pēc sezonas paziņoja, ka neturpinās pārstāvēt Tortonas klubu, taču vēlāk apstiprināja, ka karjeru turpinās Itālijā. Tieši attiecībā uz Romas komandu iepriekš spekulēts, ka šajā vienībā Latvijas izlases uzbrucējs turpinās karjeru. Viņa iesaistīšana 13 spēlētāju vidū liek domāt, ka drīz par to paziņos oficiāli.
"Sportando" vēsta, ka jaunā Romas komanda treniņnometni sāks ceturtdien, treniņnometnes sastāvā iekļaujot 13 spēlētājus. Strautiņš šobrīd kopā ar Latvijas valstsvienību gatavojas 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem. "Roma SPQR" vēl nav pavēstījusi par vienošanās noslēgšanu ar Latvijas basketbolistu.
Latvijas uzbrucējs trīs sezonās "Derthona" komandā aizvadīja 96 oficiālās spēles Itālijas čempionātā un Itālijas kausa izcīņā, tajās gūstot 892 punktus. Pirms Tortonas komandas Latvijas basketbolists divas sezonas pārstāvēja citu Itālijas klubu Redžo Emīlijas "UnaHotels".
"Roma SPQR" ir jauns projekts, kas ieguva A sērijas licenci no Kremonas "Vanoli", kas pagājušajā sezonā ierindojās 11. pozīcijā. Romas vienības izveidē iesaistījies ar slovēņu basketbolists Luka Dončičs un tā gaidāmajā sezonā spēlēs arī FIBA Eiropas kausā.