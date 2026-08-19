Latvijas kausa futbolā pusfinālā ielozē Rīgas derbiju
Noskaidroti Latvijas kausa futbolā pusfināla pāri. Spēles gaidāmas septembra sākumā.
Vienā no pusfināliem spēkosies Divi vadošie Latvijas futbola klubi - respektīvi, RFS un "Riga". Latvijas Virslīgā līdere ar 65 punktiem ir pirmā, bet "Riga", kas paralēli cīnās par vietu UEFA Konferences līgā, ir par punktu mazāk.
Otrā pusfinālā cīnīsies "Daugavpils" un "Auda". Otrie ir esošie titula īpašnieki, pagājušās sezonas finālā pieveicot "Riga". Pusfināla spēles notiks 2. un 3. septembrī, bet fināls ir paredzēts oktobra beigās.
Ceturtdaļfinālā "Daugavpils" savā laukumā ar 3:1 pieveica Ogres "United", "Riga" mājās ar 4:1 pārspēja "Metta" komandu, RFS ar 1:0 apspēlēja "Super Nova", bet "Auda" ar 3:2 (2:0, 0:2) pagarinājumā mazākumā uzvarēja "Grobiņu".
Latvijas kausa izcīņā kopš 1936. gada pie prestižās trofejas ir tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas ir cēlušas 13 vienības. Pašreizējā trofejas glabātāja ir "Auda" komanda, kas finālā ar 2:1 pieveica "Riga" vienību.
🇱🇻🏆 Pēdējais solis ceļā uz finālu - interesanta cīņa Daugavpilī un Rīgas derbijs@LVBET_LV | #LatvijasKauss pic.twitter.com/XRpfx5yv4n— Futbola federācija (@kajbumba) August 19, 2026