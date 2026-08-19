Ar lielu apņēmību Latvijas volejbolistes dodas uz vēsturisko Eiropas čempionātu
Latvijas sieviešu volejbola izlase devusies uz vienu no Eiropas čempionāta mājvietām Turciju, kur piektdien sāks kontinenta meistarsacīkstes, informē Latvijas Volejbola federācija.
“Esam no savas puses gatavošanās posmā izdarījušas visu, ko vien varējām. Tālāk jābauda volejbola svētkus,” pacilātā noskaņojumā finālturnīram pošas komandas kapteine Paula Ņečiporuka.
Lai gan Eiropas čempionātā latvietes piedalīsies ceturto reizi, šis komandai ir pirmais finālturnīrs kopš 1997. gada. Pērn itālieša Daniēles Mario Kaprioti vadībā volejbolistes izcīnīja otro vietu CEV Eiropas Sudraba līgā, bet pāris mēnešus vēlāk pēc 29 gadu pārtraukuma kvalificējās Eiropas meistarsacīkstēm. “Šis ir ļoti emocionāls brīdis, no tā nav iespējams izvairīties. Kā treneris es jūtos kā šo meiteņu tēvs, un esmu ārkārtīgi lepns par to, ko mūsu meitas ir sasniegušas un kādu piemēru rāda nākamajām paaudzēm,” pirms došanās ceļā sajūtās dalījās komandas galvenais treneris.
Gatavošanās posms šajā vasarā komandā vairojis pārliecību par saviem spēkiem, jo tā sākumā CEV Eiropas līgā volejbolistes pārspēja Grieķiju un Islandi, kā arī atņēma punktu Igaunijai un turnīra nomināli spēcīgākajai komandai Rumānijai. Pārbaudes spēlēs pirms finālturnīra izdevās uzvarēt rangā krietni augstāk esošo Horvātiju un tikai piektajā setā tika atzīts vienas no čempionāta rīkotājām Azerbaidžānas pārākums.
“Horvātija vēl 2023. gadā praktiski ar šo pašu sastāvu spēlēja Nāciju līgā pret pasaules spēcīgākajām komandām. Mēs apliecinājām gatavību pret tik labu komandu cīnīties līdzvērtīgi, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka esam tuvu tam līmenim. Runāju ar Azerbaidžānas un Horvātijas pārstāvjiem, kuri ir pārliecināti, ka cīnīsies par izkļūšanu no grupas. Arī mums ir jāmeklē savas iespējas un jācenšas tās izmantot. Varbūt varam sapņot pat par tikšanu tālāk. Ja tas nenotiks, tad citi būs paveikuši labāku darbu, bet mēs turpināsim strādāt, lai kādu dienu šo mērķi sasniegtu,” komandas uzdevumu finālturnīrā raksturoja Kaprioti. Viņš atgādināja, ka jau kvalificēšanās pirmo reizi kopš tik ilga pārtraukuma ir nozīmīgs panākums, taču ir jācenšas nostabilizēties šajā līmeni, lai varētu spert nākamos soļus uz priekšu.
Komandas kapteine Paula Ņečiporuka neslēpa, ka spēlētāju sarunas ģērbtuvē neilgi pirms finālturnīra atšķiras no tām, kādas valdīja gatavošanās posma sākumā: “Pirmajos treniņos tā noskaņa bija tuvāka tai, ka nospēlēsim Eiropas līgu un tad jau redzēsim… Tagad, kad mums bijis tik daudz labu spēļu pret spēcīgām komandām, mēs zinām savu līmeni un zinām, ka varam sacensties ar finālturnīra dalībniecēm kā līdzīgas ar līdzīgām. Galvenais ir kārtīgi sagatavoties katrai no spēlēm un parādīt savu labāko sniegumu, tad varēsim izbaudīt šos volejbola svētkus.”
Paula sacīja, ka čemodānā uz Stambulu centusies ielikt māju sajūtu un atmosfēru. “Nu, sporta apaviem un formai arī vieta bija jāatrod,” smaidīja volejboliste. Treneris aicinājis spēlētājas uz čempionātu vispirms paņemt pašas sevi tādas, kādas viņas patiesībā ir. “Šīs meitenes gadu gaitā ir uzbūvējušas ļoti spēcīgu identitāti. To mums finālturnīrā ir jāparāda citiem,” piebilda Kaprioti.
Latvijas izlase turnīru sāks 21. augustā pret mājinieci Turciju. Turpinājumā grupu turnīrā volejbolistes spēkosies ar Vāciju (23. augustā), Poliju (24. augustā), Slovēniju (26. augustā) un Ungāriju (27. augustā). Četras labākās komandas iekļūs astotdaļfinālā.