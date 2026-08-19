"Pieļāvu lielu kļūdu!" Skandalozo Austrālijas tenisistu pieķer kokaīna lietošanā
Austrālijas tenisistam Nikam Kirim piespriesta pagaidu diskvalifikācija, pavēstījusi Starptautiskā Tenisa integritātes aģentūra (ITIA).
Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām.
31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas "ATP 250" turnīrā tika veikts dopinga tests. Viņa analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgas vielas lietošanas.
"Nesen Maljorkā man bija pozitīvs narkotiku tests. Esmu pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemos par to atbildību. Atvainojos saviem faniem, ģimenei, sponsoriem un pārējiem tuviniekiem," vietnē "Instagram" rakstīja Austrālijas tenisists.
Kiris, kurš vairāku savainojumu dēļ izlaidis lielu karjeras daļu un ATP rangā ierindojas 919. pozīcijā, 2022. gada Vimbldonas čempionāta finālā piekāpās titulētajam serbam Novakam Džokovičam.
Austrālietis pagājušajā mēnesī tika pie rīkotāju īpašā ielūguma jeb "wild card" startam Vimbldonas čempionāta dubultspēļu sacensībās, taču viņš kopā ar Aleksandru Bubļiku no Kazahstānas nepārvarēja pirmo kārtu.