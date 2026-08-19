Bundeslīgas granda futbolists četru dienu laikā divas reizes ģībst futbola spēlēs, tiek atklāts cēlonis
Vācijas izlases un Bundeslīgas granda Minhenes "Bayern" futbolists Džamals Musiala pēdējo četru dienu laikā pazaudēja samaņu divās pārbaudes spēlēs, vēlāk informējot par savu slimību.
Otrdien Musiala tikai astoņas minūtes pēc došanās laukumā saļima pārbaudes spēlē pret "Heidenheim" vienību. "Bayern" mačā uzvarēja ar 4:2, bet Musiala laukumā bija no 61. līdz 69. minūtei. 23 gadus vecajam futbolistam uz laukuma tika sniegta medicīniskā palīdzība, pēc kā viņš tika nomainīts.
Geçirdiği trafik kazasının ardından bayılma problemi yaşayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maçında yaşadığı bayılmanın ardından bugün Heidenheim karşılaşmasında da yeniden bayıldı 🤯 pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ— MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026
Arī sestdien pārbaudes spēlē pret "Leipzig" Musiala zaudēja samaņu. Tajā mačā viņš guva vārtus, bet nospēlēja tikai 17 minūtes. "Bayern" izcīnīja uzvaru ar 3:1. Futbolists vēlāk sociālajā tīklā "Instagram" publicēja paziņojumu, lai kliedētu bažas par notikušo.
"Man ir diagnosticētas īslaicīgas, īsas, bet viegli ārstējamas absences lēkmes, ko izraisa neiroloģiski traucējumi," viņš paskaidroja. "Tās var izraisīt nesenos incidentus, piemēram, to, kas notika spēlē pret Leipcigu, vai tagad - Heidenheimā. Es zinu, ka no pirmā acu uzmetiena tas var šķist biedējoši, taču man pašlaik tā vienkārši ir ikdienas dzīves sastāvdaļa."
Spēlētājs norādīja, ka saņem lielisku medicīnisko aprūpi un raugās uz situāciju ļoti optimistiski. "Minhenes "Bayern", mana ģimene un draugi vienmēr ir man līdzās un atbalsta mani šajā ceļā," rakstīja Musiala.
Pagājušajā sezonā Musiala izlaida pirmos sešus mēnešus potītes lūzuma dēļ. Laukumā viņš atgriezās sezonas otrajā pusē, bet 2026. gada Pasaules kausa izcīņā Vācijas izlases sastāvā devās sākumsastāvā trijās no četrām spēlēm.