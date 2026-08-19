Novājinātā sastāvā Latvijas basketbola izlasei Dončiča dzimtenē pirmā pārbaudes spēle
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem, šodien Ļubļanā aizvadīs pārbaudes spēli pret Slovēniju.
Mačs sāksies plkst. 21:00 pēc Latvijas laika, to tiešraidē translējot televīzijas kanālam "Tet+ Classic".
Savainojumu dēļ kopā ar Latvijas izlasi vairs nav Toms Skuja un Ojārs Siliņš, bet Rolands Šulcs ir pievienojies "Rīgas zeļļu" treniņiem un valstsvienības rīcībā atgriezīsies nepieciešamības gadījumā.
Pirms oficiālo treniņu sākšanās noskaidrojās, ka karjeru izlasē noslēdzis Dāvis Bertāns un visdrīzāk Andrejs Gražulis, Goldensteitas "Warriors" nav devusi atļauju pievienoties Kristapam Porziņģim, veselības likstas ir Rodionam Kurucam, personīgi iemesli Rolandam Šmitam, bet Artūram Žagaram īsi pirms gatavošanās sākuma turpināt treniņus liedza jaunais klubs Ķīnā. Sastāvā nav arī Artūrs Kurucs, jo tā lēma treneru korpuss.
🇱🇻 vīriešu valstsvienība izbraukumā aizvadījusi pirmo treniņu, lai rīt pārbaudes spēlē tiktos ar Slovēnijas 🇸🇮 izlasi.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 18, 2026
🏀 Spēles sākums 21.00 Tet + Classic#MūsuZemeLatvija #TrīsZvaigznes pic.twitter.com/uNnj4UwA4r
Latvijas un Slovēnijas izlases viena pret otru pārbaudes spēli aizvadīja 2025. gada vasarā, kad abas gatavojās Eiropas čempionātam. Toreiz panākumu svinēja Latvija, turklāt komandās spēlēja gan Kristaps Porziņģis, gan Luka Dončičs. Šoreiz abu nebūs. Dončičs šajā vasarā personisku iemeslu dēļ nav pievienojies izlasei palīgos.
Zināmākais ir veterāns Klemens Prepeličs, kurš pagājušajā sezonā bija Dāvja Bertāna komandas biedrs Dubaijā. Sastāvā iekļauti daudzi jaunās paaudzes spēlētāji. Slovēnijas basketbolisti pirmajā grupu posmā iekrāja bilanci 3-3, un joprojām saglabā izredzes kvalificēties 2027. gada Pasaules kausam - L grupā 3-3 ir četrām komandām, līdere ar bilanci 5-1 ir Francija, kam ar 4-2 seko Somija.
Pēc pārbaudes spēles ar Slovēniju latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valstsvienību. Latvijas valstsvienība Pasaules kausa kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu.
Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, pa piecām uzvarām ir Horvātijai un Vācijai, Latvijas izlase ar trim panākumiem sešās spēlēs ieņem ceturto vietu, bet Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Galvenajam trenerim Jānim Gailītim izlasē palīdz treneri Artūrs Visockis-Rubenis un Mārtiņš Gulbis, brīvprātīgais treneris Valdis Razumovskis un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Tomass Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa ("Alftanes", Islande), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).