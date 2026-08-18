Ostapenko ar Sji sasniedz Sinsinati turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien pārī ar taivānieti Suveju Sji iekļuva Sinsinati "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensību ceturtdaļfinālā.
Ar piekto numuru sacensībās izsētais Latvijas/Taivānas duets mačā ar internacionālo pāri Andreja Klepača (Slovēnija)/Maja Lamsdena (Lielbritānija) bija vadībā ar 6-3, 2-1, kad pretinieces maču nespēja turpināt.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 215 pasaules ranga punktus.
Ceturtdaļfinālā Ostapenko/Sje tiksies ar internacionālo pāri Peitona Stērnsa (ASV)/Marta Kostjuka (Ukraina) vai citu starptautisko duetu Guo Haņju (Ķīna)/Kristina Mladenoviča (Francija).
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas/Taivānas pāris ar 7-6 (7:2), 6-3 uzvarēja starptautisko duetu Tereza Mihalīkova (Slovākija)/Olivija Nikolsa (Lielbritānija).
Iepriekš ziņots, ka vienspēlē Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 30. vietu un turnīrā bija izsēta ar 26. numuru, otrās kārtas mačā ar 1-6, 3-6 piekāpās Polijas tenisistei Magdalēnai Frehai (WTA 41.).
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un beigsies svētdien.