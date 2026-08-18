Samoilova kritizē Volejbola federāciju: grūti saprast, kur tiek izlietoti pludmales volejbolam norādītie 700 000 eiro
Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova publiski vērsusies pie Latvijas Volejbola federācijas (LVF), apšaubot federācijas publiskoto informāciju par pludmales volejbola finansējumu un norādot, ka sportistiem, tostarp valsts labākajiem junioriem, daļu izdevumu joprojām nākas segt pašiem.
Samoilova sociālajā tīklā “Instagram” uzsvērusi, ka Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) nodrošinātais finansējums nav uzskatāms par LVF sniegto atbalstu. “Gribu tikai precizēt vienu lietu par publiskotajiem skaitļiem no Latvijas Volejbola federācijas. Latvijas Olimpiskās vienības finansējumam nav nekāda sakara ar Latvijas Volejbola federācijas finansējumu,” raksta sportiste.
Viņa skaidro, ka kopā ar pārinieci Tīnu Graudiņu no LOV saņem algu, finansējumu treniņnometnēm, sacensībām un medicīniskajai aprūpei, kā arī tiek apmaksāts abu treneris. Taču tiesības uz šo atbalstu sportistes katru gadu nopelnot ar saviem rezultātiem.
Pēc Samoilovas teiktā, kritērijs ir vismaz piektā vieta Eiropas čempionātā vai devītā vieta pasaules čempionātā, un šādu finansējumu viņas ar rezultātiem izcīnot jau kopš 2016. gada.
Sportiste atklājusi arī situāciju pirms šīs sezonas Eiropas čempionāta. Samoilova un Graudiņa esot lūgušas federācijai apmaksāt vismaz viņu trenera ceļa biļetes, taču LVF to neesot izdarījusi. “Tas netika izdarīts, un mums tika pateikts izmantot LOV atbalstu, ko arī izdarījām,” norāda Samoilova.
Viņa pievērsusies arī Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlases startam Nāciju kausā. Latvijas komanda turnīrā izcīnīja pirmo vietu, tomēr, pēc Samoilovas teiktā, visas izlases dalības izmaksas segtas no pašā turnīrā nopelnītās naudas balvas. “Rezultātā, pat uzvarot turnīrā, LVF negrib nosegt komandējuma izdevumus,” raksta sportiste.
Īpaši asi Samoilova izsakās par federācijas publiskotajiem skaitļiem saistībā ar pludmales volejbolam paredzēto finansējumu.
“Man arī ir jautājumi par publiski norādītajiem aptuveni 700 000 eiro pludmales volejbola atbalstam. Grūti saprast, kur šī summa tiek izlietota, ja pat mūsu labākajiem junioriem ir pašiem jāmaksā par dalību atlasēs uz Eiropas un pasaules čempionātiem,” norāda viena no Latvijas vadošajām pludmales volejbolistēm.
Viņas ieskatā federācijai vajadzētu izrādīt ievērojami lielāku iniciatīvu, meklējot papildu iespējas atbalstīt gan pieaugušo Latvijas pludmales volejbola izlases spēlētājus, gan jo īpaši jaunos sportistus.
Vienlaikus Samoilova uzsver, ka sportistes ir pateicīgas Latvijas Olimpiskajai vienībai par sniegto atbalstu. “Esam ļoti pateicīgas par Latvijas Olimpiskās vienības atbalstu, ko tā mums sniedz kā pludmales volejbolistēm un elites sportistēm. Taču šo atbalstu mēs katru gadu arī pierādām ar saviem rezultātiem,” rezumē Samoilova.
Jau vēstīts, ka Latvijas vadošā pludmales volejbola dāmu pāra sportiste Anastasija Samoilova pēc izcīnītās bronzas medaļas Eiropas čempionātā sociālajā tīklā "Instagram" kritizēja Latvijas Volejbola federāciju par trūkstošo atbalstu sporta veidam. Viņa minēja, ka tāds no federācijas neesot vispār, izņemot formu nodrošināšanā un bumbu piegādē.
Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs Aivars Platonovs uz to sniedzis atbildi, sakot, ka "pludmales volejbolisti Latvijā primāri tiek finansēti caur Latvijas Olimpisko vienību, kas ir viena dāsnākajām individuālo sportistu atbalsta sistēmām Eiropā, tādēļ Anastasijas Samoilovas publiski izteiktie pārmetumi par nepietiekamu finansiālo atbalstu ir nepamatoti."