Venusa Viljamsa kļūs par vecāko "US Open" vienspēļu dalībnieci kopš 1981. gada
46 gadus vecā ASV tenisiste Venusa Viljamsa otrdien saņēma īpašo ielūgumu dalībai ASV atklātā čempionāta vienspēļu turnīrā.
Vēl viens īpašais piedāvājums tiek turēts rezervē, ja turnīrā piekristu startēt Viljamsas māsa 44 gadus vecā Serēna Viljamsa.
V. Viljamsa pagājušajā gadā saņēma īpašo ielūgumu, pirmo reizi kopš 2023. gada atgriežoties "US Open" turnīrā, kurā viņa divreiz ir uzvarējusi.
Saskaņā ar Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) datiem, 46 gadus vecā tenisiste ir kļuvusi par vecāko turnīra dalībnieci vienspēlēs kopš Renē Ričardsas spēlēšanas 1981. gada turnīrā 47 gadu vecumā.
Viljamsa ir aizvadījusi dažas vienspēles un pirmdien kopā ar S. Viljamsu viņu pirmajā kopīgajā dubultspēļu turnīrā kopš 2022. gada ASV atklātā čempionāta Sinsinati "WTA 1000" sērijas turnīra pirmajā kārtā piekāpās ASV tenisistei Peitonai Stērnsai un Martai Kostjukai no Ukrainas.
Māsas plānoja kopā spēlēt Vimbldonā, bet viņām nācās atteikties no šīs domas, kad S. Viljamsa vienspēļu mačā savainoja ceļgalu. Tā kopš 2022. gada ASV atklātā čempionāta bija viņas pirmā cīņa vienspēlēs.
Vienu no sešiem pārējiem paziņotajiem īpašajiem ielūgumiem saņēma arī amerikāniete Slouna Stīvensa, kur turnīrā uzvarēja 2017. gadā. Pārējās īpašos ielūgumus saņēmušās sportistes ir amerikānietes Kerola Janga, Rīza Brantmaijere, Tea Frodina, francūziete Leolija Žanžana un austrāliete Teila Prestona.
Vīriešu turnīrā īpašo ieguvumu saņēma arī 39 gadus vecais francūzis Gaels Monfiss, kurš gatavojas aizvadīt savu pēdējo "Grand Slam" turnīru, un austrālietis Aleksejs Popirins, kurš 2024. gadā pārspēja serbu Novaku Džokoviču.
Pārējie īpašo ielūgumu saņēmēji ir amerikāņi - divkārtējais Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) vienspēļu čempions Maikls Džens no ASV, Martins Dams, Džefrijs Volfs, Sebastians Gornijs un Džeks Kenedijs.
Viena vieta tiek turēta rezervē arī vīriešu turnīrā.
Pamatturnīra spēles sāksies 30. augustā.