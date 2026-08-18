“Riga” futbola klubs pastiprina sastāvu ar portugāļu pussargu Pedru
Riga" futbola klubs ir noslēdzis līgumu ar Portugāles pussargu Samuēlu Pedru, otrdien paziņoja klubs.
Tiek ziņots, ka "esam parakstījuši līgumu ar 25 gadus veco Portugāles uzbrūkošo pussargu Pedru".
Pedru spēlē uzbrūkošā pussarga un uzbrucēja pozīcijās.
Jaunatnes vecumā Pedru pārstāvēja tādus Portugāles klubus kā Aveiru "Beira-Mar", "Gafanha", "Palmeiras Braga", "Braga" un "Boavista", kur 2019. gadā debitēja Portugāles augstākajā līgā.
Uzbrucējs 2020. gadā parakstīja līgumu ar Lisabonas "Benfica", kur spēlēja B komandas sastāvā. 2022. gada pirmo pusi spēlētājs pavadīja citā Portugāles pēc spēka otrās līgas klubā "Covilha".
Vasarā Pedru parakstīja līgumu ar Slovēnijas vienību Ļubļanas "Olimpija", bet 2023. gada februārī nonāca Norvēģijas komandā Grimstas "Jerv". Norvēģijas pēc spēka otrajā līgā Pedru 24 spēlēs iesita 14 vārtus.
Pedru kopš 2024. gada spēlēja Apvienoto Arābu Emirātu vienībā Dubaijas "United", iepriekšējā sezonā iesitot 15 vārtus un iekļūstot AAE virslīgā.
Pedru ir aizvadījis vienu spēli Portugāles U-19 izlasē.
"Riga" Latvijas čempionātā ieņem otro vietu, par punktu atpaliekot no RFS, kā arī ir iekļuvusi Latvijas kausa pusfinālā un Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā.