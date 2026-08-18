Mūžībā devies ilggadējais Latvijas biatlona treneris Ilgonis Pogulis
Mūžībā devies ilggadējais Latvijas biatlona treneris Ilgonis Pogulis, ziņo Latvijas Biatlona federācija.
Federācija, vēstot par Poguļa aiziešanu mūžībā, uzsvēra viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas biatlona attīstībā un vairāku sportistu izaugsmē.
“Ilgonis biatlonā bija ar visu sirdi. Viņš nebija tikai treneris – viņš bija cilvēks, kuram sports un biatlons bija dzīves sastāvdaļa,” norādīja Latvijas Biatlona federācija.
Federācijā uzsvēra, ka Pogulis ar savu darbu, pieredzi un neatlaidību palīdzējis izaugt daudziem sportistiem un ilgus gadus bijis nozīmīga Latvijas biatlona saimes daļa. “Šādi cilvēki atstāj pēdas ne tikai sporta rezultātos, bet arī cilvēkos, kurus viņi ir satikuši, trenējuši un iedvesmojuši,” teikts federācijas paziņojumā.
Latvijas Biatlona federācija pateikusies Pogulim par viņa darbu, mīlestību pret biatlonu un ieguldījumu Latvijas sportā.
Atvadīšanās no Ilgoņa Poguļa notiks sestdien, 22. augustā, plkst. 13.00 Priekuļu kapos.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilgoņa Poguļa tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un visai Latvijas biatlona saimei.