Spānijas izlases kapteinis Rodri pievienojas "Barcelona" vienībai.
Basketbols
Šodien 20:19
Rodri pamet Mančestras "City" un pārceļas uz "Barcelona"
Spānijas futbola izlases kapteinis Rodri Ernandess Kaskante jeb Rodri ir pievienojies Spānijas klubam "Barcelona", otrdien paziņoja klubs.
Jau ziņots, ka "Barcelona" bija izdevies panākt vienošanos par pāreju ar futbolista bijušo Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "City", ar kuru Rodri bija spēkā līgums vēl uz vienu gadu.
"Barcelona" otrdien paziņoja par līguma noslēgšanu ar Rodri.
Paziņojumā savā tīmekļa vietnē Spānijas čempione ziņo, ka 30 gadus vecais spēlētājs ir parakstījis līgumu, kas būs spēkā līdz 2030. gadam.