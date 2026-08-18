Rodri pamet Mančestras "City" un pārceļas uz "Barcelona"
Foto: Reuters / Scanpix
Spānijas izlases kapteinis Rodri pievienojas "Barcelona" vienībai.
Basketbols

Rodri pamet Mančestras "City" un pārceļas uz "Barcelona"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Spānijas futbola izlases kapteinis Rodri Ernandess Kaskante jeb Rodri ir pievienojies Spānijas klubam "Barcelona", otrdien paziņoja klubs.

Rodri pamet Mančestras "City" un pārceļas uz "Barc...

Jau ziņots, ka "Barcelona" bija izdevies panākt vienošanos par pāreju ar futbolista bijušo Anglijas premjerlīgas klubu Mančestras "City", ar kuru Rodri bija spēkā līgums vēl uz vienu gadu.

"Barcelona" otrdien paziņoja par līguma noslēgšanu ar Rodri.

Paziņojumā savā tīmekļa vietnē Spānijas čempione ziņo, ka 30 gadus vecais spēlētājs ir parakstījis līgumu, kas būs spēkā līdz 2030. gadam.
 

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