Latvijas U-16 basketbolistes sagrauj Rumāniju un sasniedz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu
Latvijas U-16 sieviešu basketbola izlase otrdien Rumānijas pilsētā Pitešti sasniedza Eiropas U-16 čempionāta ceturtdaļfinālu.
Astotdaļfinālā latvietes ar rezultātu 91:46 (17:13, 31:13, 22:8, 21:12) uzvarēja Rumānijas valstsvienību.
Latvijas izlasē ar 23 punktiem, sešām rezultatīvām piespēlēm un piecām pārtvertām bumbām izcēlās Nadīne Graudiņa, 16+5+4 šajos statistikas rādītājos un četras atlēkušās bumbas iekrāja Marta Pētersone, 12 punktus guva Melānija Ieva Sīpoliņa, desmit punkti bija Elīzai Omulai, bet sešus punktus guva, desmit bumbas zem groziem izcīnīja un četras rezultatīvas piespēles atdeva Darina Ivanova.
Pretiniecēm 21 punktu guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Bjanka Jona Stana.
Ceturtdaļfinālā Latvija tiksies ar Ungārijas un Čehijas mača uzvarētāju.
Šī mača uzvarētājas turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētājas - par 9.-16. vietu, pēdējo trīs vietu ieguvējām zaudējot vietu A divīzijā.
Latvijas basketbolistes apakšgrupas spēlēs ar 57:52 pieveica Turcijas valstsvienību un ar 74:63 apspēlēja Izraēlu, bet noslēdzošajā mačā ar 61:73 piekāpās Itālijai, kas neliedza ieņemt pirmo vietu B grupā.
Tikmēr Rumānija A grupā ar 44:90 piedzīvoja sagrāvi pret Serbiju, ar 31:78 atzina Francijas pārākumu un ar 52:57 zaudēja Horvātijai, ierindojoties ceturtajā pozīcijā.
Latvijas U-16 izlase pārbaudes spēlēs izbraukumā divreiz pieveica Somijas kadešu komandu (59:53 un 75:61), revanšējoties par zaudējumu Baltijas jūras kausa izcīņā ziemā, Baltijas kausā ar 64:49 pārspēja igaunietes, ar 66:51 - Lietuvu un ar 77:56 - Ukrainu, bet divos pārbaudes mačos Čehijā uzvaras tika dalītas uz pusēm (69:61 un 47:60).
Eiropas U-16 čempionāts Pitešti beigsies sestdien.
Galvenajam trenerim Elvim Brokānam Latvijas U-16 izlasē palīdz treneri Kaspars Bože, Liene Jansone un Kaspars Mājenieks, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-16 sieviešu izlases sastāvs:
Marta Pētersone, Melānija Ieva Sīpoliņa (abas - "Jūrmala"), Nadīne Graudiņa, Madara Martuzāne, Darina Ivanova, Lote Lejniece, Madara Valaine un Deina Eva Galdiņa (visas - "TTT Kadetes"), Katrīna Pētersone (Ventspils "Spars"), Elīza Omula, Laura Ķikuste (abas - "Jaunatnes izlase"), Klaudija Brence (Longfordas "Phoenix", Īrija).