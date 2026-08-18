Kreišam traumas dēļ sezona noslēgusies mēnesi ātrāk.
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Šodien 18:06
Ahileja cīpslas trauma Kreišam liek sezonu noslēgt mēnesi agrāk
Latvijas rekordistam kārtslēkšanā Valteram Kreišam Ahileja cīpslas traumas dēļ sezona noslēgusies mēnesi ātrāk, Latvijas Radio atklāja vieglatlēts.
Kreišs piektdien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā kārtslēkšanā nesasniedza pamatsacensības. Kvalifikācijā Kreišs ar trešo mēģinājumu pārlēca 5,45 metrus, bet pēc tam viņam nepietika ar trīs mēģinājumiem, lai pārvarētu 5,60 metrus.
"Sezonas sākumā bija doma startēt līdz septembra vidum, taču izlēmām pārtraukt sezonu un nestartēt pēc Eiropas čempionāta, lai sāktu rehabilitāciju un laicīgāk ielikt bāzi nākamajai sezonai," teica Kreišs.
Šosezon labāko rezultātu Kreišs sasniedza maijā, sacensībās Valmierā pārvarot 5,80 metru augstumā novietotu latiņu.