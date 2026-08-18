Vjeirā atgriežas pie savām saknēm - pasaules čempions vadīs Senegālas izlasi
Patriks Vjeirā kļuvis par Senegālas vīriešu futbola izlases galveno treneri, amatā nomainot Papi Tiāvu.
Pasaules kausa finālturnīrā Senegāla izstājās izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, un pēc meistarsacīkstēm Tiāvs prasīja algas pielikumu, kas radīja neveselīgu gaisotni trenera un Senegālas Futbola federācijas (FSF) attiecībās.
Viņa vietā stājies bijušais Francijas futbolists Vjeirā, kurš ir dzimis Senegālā un audzis tur līdz astoņu gadu vecumam.
Iepriekšējā darba vieta 50 gadus vecajam Vjeirā bija Itālijas komanda "Genoa", kuru viņš vadīja pirms divām sezonām. Trenera karjeras laikā viņš vadījis arī Francijas klubus "Strasbourg" un "Nice", Anglijas premjerlīgas vienību Londonas "Crystal Palace", kā arī ASV vienību Ņujorkas "City".
Vjeirā kā futbolists spēlējis Francijā, Anglijā un Itālijā, visvairāk maču karjeras laikā aizvadot Londonas "Arsenal" rindās. Tāpat viņš kopā ar Francijas izlasi triumfēja 1998. gada Pasaules kausā, kā arī Eiropas čempionātā 2000. gadā.