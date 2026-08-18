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Šodien 18:47
Olainē noslēdzies amatieru volejbola čempionāts
Olaines amatieru volejbola trešais un noslēdzošais posms 15. augustā noslēdzās ar sīvu cīņu MIX un vīriešu grupās, kronējot uzvarētājus gan posmā, gan kopvērtējumā.
Olaines Sporta centrs vēsta, ka noslēdzies amatieru volejbola trešais un noslēdzošais posms.
15. augustā tika aizvadīts trešais un noslēdzošais amatieru volejbola posms, kur komandas sacentās divās grupās – MIX un vīriešu grupā.
MIX grupa: 1. vieta – Avārijas brigāde
2. vieta – Klibie
3. vieta – Čimi Čangas
Vīriešu grupa: 1. vieta – SNG
2. vieta – Barona grandi
3. vieta – Trose
Kopvērtējuma rezultāti
MIX grupa: 1. vieta – Avārijas brigāde
2. vieta – Čimi Čangas
3. vieta – LunA
Vīriešu grupa: 1. vieta – Trose
2. vieta – Barona Grandi
3. vieta – Arsenič
Olaines Sporta centrs saka paldies visām komandām par cīņassparu, emocijām un lielisko atmosfēru.