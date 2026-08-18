Olainē noslēdzies amatieru volejbola čempionāts
Foto: Olaines Sporta centrs
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Olainē noslēdzies amatieru volejbola čempionāts

Sporta nodaļa

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Olaines amatieru volejbola trešais un noslēdzošais posms 15. augustā noslēdzās ar sīvu cīņu MIX un vīriešu grupās, kronējot uzvarētājus gan posmā, gan kopvērtējumā.

Olainē noslēdzies amatieru volejbola čempionāts...

Olaines Sporta centrs vēsta, ka noslēdzies amatieru volejbola trešais un noslēdzošais posms.

15. augustā tika aizvadīts trešais un noslēdzošais amatieru volejbola posms, kur komandas sacentās divās grupās – MIX un vīriešu grupā.

MIX grupa: 1. vieta – Avārijas brigāde
2. vieta – Klibie
3. vieta – Čimi Čangas

Vīriešu grupa: 1. vieta – SNG
2. vieta – Barona grandi
3. vieta – Trose

Kopvērtējuma rezultāti

MIX grupa: 1. vieta – Avārijas brigāde
2. vieta – Čimi Čangas
3. vieta – LunA

Vīriešu grupa: 1. vieta – Trose
2. vieta – Barona Grandi
3. vieta – Arsenič

Olaines Sporta centrs saka paldies visām komandām par cīņassparu, emocijām un lielisko atmosfēru.

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