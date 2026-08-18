Liepājā ar spraigiem mačiem noslēdzies “Dobrecova Cup” finālposms U12 vecuma grupā
Liepājā noslēdzies “Dobrecova Cup” sezonas finālposms U12 vecuma grupā, kur trīs dienās 42 komandas no piecām valstīm aizvadīja spraigas spēles, bet par uzvarētājiem kļuva SK Super Nova gan ELITE, gan B līmenī. Turnīrs iezīmēja plašu dalību, starptautisku konkurenci un medaļas sadali starp Latvijas un Lietuvas vienībām.
Liepājā aizvadīts šīs sezonas bērnu un jauniešu futbola turnīra “Dobrecova Cup” noslēdzošais posms, kurā šoreiz spēkiem mērojās U12 vecuma futbolisti. Trīs dienu garumā - no 14. līdz 16. augustam Liepājas futbola laukumos valdīja azarts, emocijas un aizraujošas cīņas.
U12 turnīrā komandas sacentās divos līmeņos - U12 ELITE un U12 B, kopumā pulcējot 42 komandas. Turnīrā piedalījās komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, kā arī viesi no Polijas un Dānijas.
ELITE grupā triumfēja SK Super Nova, izcīnot pirmo vietu. Finālā goda pjedestālu papildināja divas Lietuvas komandas – BFA Vilnius ieguva sudraba medaļas, bet Vilnius FA/2015 izcīnīja bronzu.
U12 ELITE TOP 3
1. SK Super Nova 2. BFA Vilnius 3. Vilnius FA/2015
Liepājas futbola skolas komanda turnīru noslēdza 19. vietā. ELITE grupā kopumā startēja 32 komandas.
U12 B grupā uzvaru svinēja SK Super Nova/Yellow. Otro vietu izcīnīja JDFS Alberts/Orange, bet trešajā vietā ierindojās Augšdaugavas NSS.
U12 B TOP 3
1. SK Super Nova/Yellow 2. JDFS Alberts/Orange 3. Augšdaugavas NSS
Lielisku turnīru aizvadīja arī Liepājas FS/2014, kas elites grupā 10 komandu konkurencē ierindojās 4. vietā.
ELITE grupā startēja arī Gentofte FA no Dānijas un SWSIEMP Arka Gdynia no Polijas, kā arī vairākas spēcīgas Lietuvas akadēmijas.
Kopumā U12 turnīra godalgas sadalīja Latvijas un Lietuvas komandas - četras no sešām medaļām palika Latvijas komandām, bet divas izcīnīja Lietuvas pārstāvji.
Ar U12 turnīru noslēgusies šīs sezonas “Dobrecova Cup” turnīru sērija. Sezona aizvadīta ar plašu dalībnieku skaitu, starptautisku konkurenci un daudzām aizraujošām spēlēm.
“Dobrecova Cup” tiek rīkots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības atbalstu.