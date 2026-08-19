Planētas vicečempions parasportists Edijs Sīmanis iepazīstina ar pasaulē tik populāro "Hyrox"
Pirms nepilniem desmit gadiem iedibinātās fitnesa sacensības "Hyrox" savu uzplaukumu piedzīvojušas tikai pēdējos gados, arī Latvijā kļūstot plašākai šī sporta veida kopienai. "Hyrox", par kura nosaukuma precīzu izcelsmi nav vienprātības, vienlaikus ir arī sporta veida zīmols, kura paspārnē notiek starptautiskas sacensības, tostarp arī pasaules čempionāti.
Šī gada pasaules meistarsacīkstēs sudraba medaļu savā medicīniskajā grupā izcīnīja parasportists, 34 gadus vecais ventspilnieks Edijs Sīmanis. Intervijā aģentūrai LETA Sīmanis sniedz ieskatu "Hyrox" pasaulē un stāsta par savām ikdienas gaitām sportā.
Ievadam, lūdzu, pastāsti par to, kas ir "Hyrox".
"Hyrox" ir funkcionālais fitnesa skrējiens, kas sastāv no astoņām spēka stacijām un vienu kilometru gara skrējiena starp tām - tātad astoņas spēka stacijas un astoņi kilometri. Sacensībās tiek mērīts kopējais distancē pavadītais laiks. Mans mērķis ir to veikt ātrāk par vienu stundu, bet šobrīd rekords ir viena stunda un 55 sekundes.
Kad tu pirmo reizi uzzināji par "Hyrox", un kas tevi pamudināja pieteikties šīm sacensībām?
Draugs redzēja, ka startēju triatlonā, kur savā ziņā jutos izdedzis, un bija pienācis brīdis dzīvē ko mainīt. Viņš pats bija pamēģinājis, bet es tikai zināju tik, cik biju redzējis kaut kur sociālajos tīklos. Man ieteica pamēģināt, jo redzēja, ka man ir labi auguma parametri un triatlonā ieliktā bāze, kas ir ļoti noderīga "Hyrox". Domāju - kāpēc ne? Sākumā pamēģināju treniņa režīmā sporta zālē, kur izgāju cauri visām astoņām spēka stacijām, papildus skrienot arī nelielu distanci, un sapratu, ka man tas patīk un ir ļoti forši. Pamazām sāku trenēties un pēc kādiem diviem mēnešiem jau piedalījos pirmajās sacensībās.
Ja triatlonā uzkrātā sportiskā bāze palīdzēja, vai cilvēks, kas ikdienā daudz nesporto, varētu pēc diviem mēnešiem izskriet savu pirmo "Hyrox"?
Es teiktu, ka varētu. Man šķiet, ka "Hyrox" tieši tam ir radīts, ka to var veikt jebkurš cilvēks. Protams, tam ir jāsagatavojas un jāsaprot, ko darīt. Jautājums ir par to, cik ātri to vēlies veikt? Ja grib veikt divās stundās, tad nevajag izcilu fizisko sagatavotību. Izdarīt var, varbūt ne visi, bet tie, kuriem ikdienā ir kādas fiziskās aktivitātes, varētu.
Triatlons man vienmēr paliks atmiņā un sirdī, jo tas ir sporta veids, kas man pilnībā izmainīja dzīvi. Tas ir pamats, ar kuru viss sākās. Iemīlēju riteņbraukšanu, peldēšanu un skriešanu, vispār fizisko aktivitāti kopumā. Triatlons iemācīja man disciplinēt sevi un plānot laiku. Triatlons ir arī tas, ka šobrīd man ļauj sasniegt rezultātu "Hyrox", jo triatlonā es nostiprināju savu sirdi, elpošanas sistēmu un visu pārējo.
Kas šajā "Hyrox" formātā, kur skrējiens mijiedarbojas ar stacijām, aizrauj visvairāk?
Visas sacensības ir ļoti augstā līmenī organizētas un viss padomāts līdz vismazākajai niansei, lai dalībnieks justos forši. Atbalsta personāls trasē vienmēr ir smaidīgs, pozitīvs, runā un uzmundrina katrā stacijā, dzenot uz priekšu un neļaujot apstāties. Sacensību laikā sportists iziet cauri gandrīz visiem kustību veidiem. Skriešana pati par sevi varbūt šķiet garlaicīga, taču spēka stacijas to padara aizraujošu - ir jāspēj skriet ar ļoti "smagām kājām". Patīk pārbaudīt savu ķermeni un strādāt pie tā, lai pēc stacijām skrietu pēc iespējas ātrāk. Man patīk grūtības, jo "Hyrox" ir diezgan grūti būt ātram.
Vai šis sporta veids veido arī kādu kopienu cilvēkiem, kas kopā pārvar grūtības un veido "Hyrox" burbuli, kurā viens otram ir draugi?
Noteikti, tā ir. Pasaules līmenī ir milzīga kopiena, kas izveidojusi spēcīgu pamatu visam. Pēdējos pāris gados arī Latvijā cilvēku skaits "Hyrox" palicis lielāks. Arī mani daudz uzrunā par šo sporta veidu. Es domāju, ka tas ir sporta veids, kas ir pa spēkam visiem. Tas ir labs mērķis, kam gatavoties. Ja ar to aizraujas, tad tas ir pozitīvi - cilvēks sāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, jo "Hyrox" ir jāskrien un tas prasa spēku. Tas ir ļoti labs sporta veids jebkuram cilvēkam, jo trenē aerobo bāzi, sirdi, muskuļu spēku.
Kas bija pirmās grūtības, ar ko saskāries treniņos un sacensībās?
Sacensībās viena no grūtībām bija pareiza spēku sadale starp astoņām stacijām, lai saprastu, kurās likt lielāku uzsvaru, kurās - vairāk ieturēt pauzi un sevi visu neizlikt. Pirmajās sacensībās liku sevi ārā no starta un sākās izdzīvošanas spēle. Jebkuram sacensības ir rūpīgi jāsaplāno. Protams, ka adrenalīna iespaidā ir grūti noturēties pie plāna. Esmu diezgan tehnisks cilvēks, un arī "Hyrox" bija jādomā, kā izpildīt visas stacijas. Treniņos bija jāstrādā "SkiErg" [slēpošanas trenažierī] un "Burpee broad jump" [vingrinājums, kas apvieno pietupienu, atspiešanos un eksplozīvu lēcienu uz priekšu], lai pierastu pie kustības. Atradu pareizās saites un pieejas, kā piesprādzēties, atsprādzēties. "Burpee jump" bija lielākais izaicinājums, jo tajā ļoti būtisks ir darbs ar otru roku. To es vienmēr iekļāvu sava treniņa procesā, beigās uztaisot 100 "burpee jump", lai pieradinātu ķermeni pie kustības. Ar laiku tas izdevās, un šobrīd tā vairs nav problēma. Es problēmas pārvēršu trumpī - tā cenšos ar visām lietām.
Vai gatavojoties sacensībām, kādreiz veic arī pilnu "Hyrox" jeb simulāciju ar visām spēka stacijām un pilnu distanci?
Pilnu simulāciju neizeju, bet veicu to īsā veidā apmēram nedēļu pirms sacensībām. Saīsinu skriešanas distanci un stacijas. Domāju, ka pilna simulācija nav vajadzīga.
Kā atjaunojies pēc šādām sacensībām, kas notiek augstā intensitātē?
Viss ir atkarīgs no tā, kad ir plānots nākamais starts. Parasti sev iedodu nedēļu vieglā režīmā. Cenšos neko nedarīt, taču ķermenis ir pieradis pie kustības. Esmu pieradis pie fiziskās aktivitātes, tāpēc cenšos nomainīt veidu, kā sportot. Šobrīd pēc "Hyrox" pabraucu ar riteni uz trenažiera, dodu kustību un iztīru ķermeni no laktātiem. Pēc tam pamazām sāku atgriezties ritmā. Daudz kas ir atkarīgs no tā, cik smagas ir bijušas sacensības. Ļoti daudz sekoju līdz savam ķermenim un esmu ļoti labi iemācījies to nolasīt. Ļoti patīk strādāt ar datiem un tos analizēt, tagad ir iespējas sekot līdzi pulsam, miega režīmam. No tā ir atkarīga arī atjaunošanās.
Kādās pulsa zonās tu strādā treniņos un sacensībās?
Maģiskā zona, ko vienmēr uzsver, ir otrā zona [60-70% no maksimālā sirds ritma]. "Hyrox" skriešana ir būtisks elements, ar ko jāstrādā. Manuprāt, ļoti daudzi aizmirst skriešanu un liek uzsvaru uz spēka stacijām. Pamatā ir otrā zona, kurā jāpavada ilgākais laiks, taču nevajadzētu aizmirst strādāt arī pie intervālu skrējieniem vai laktātu sliekšņa treniņiem. Treniņu ir daudz. Esmu saplānojis tā, ka katru dienu katram treniņam ir kāda jēga. Cenšos uzturēt kustību katru dienu, sekojot līdzi ķermeņa sajūtām. Skrienu gandrīz katru dienu. Ja skrienu vienreiz dienā, tad otrais ir spēka treniņš, bet ir dienas, kad skrienu divas reizes, un tad spēka treniņu nav. Bāzes sagatavošanas posmā nedēļā noskrienu apmēram 100 kilometrus, bet, tuvojoties sacensībām, samazinu apjomu un paceļu intensitāti, lai ķermenis ir tonusā un gatavs startam.
Kādas kļūdas esi identificējis savā trenēšanās praksē un redzējis citu treniņos?
Manuprāt, lielākā kļūda ir tā, ka daudzi nezina, kā iziet uz sacensībām un sagatavoties startam. Ir vēlme izspiest no sevis visu, taču divas nedēļas pirms sacensībām neko jaunu neiegūsi, vari tikai noturēt formu. Ir svarīgi sasniegt savas formas pīķi uz sacensībām, taču ja nedēļu pirms tām taisa ļoti smagus spēka vingrinājumus kājām, cenšoties ielikt vēl spēku... Muskuļiem vajag laiku, lai atjaunotos. Ja iepriekšējā nedēļā esi nodarbinājis savu muskulatūru pilnībā, tad nākamajā nedēļā vairs nebūsi svaigs. Es nopietnu spēka darbu izslēdzu jau pāris nedēļas pirms sacensībām, atlikušajā laikā cenšoties noturēt ķermeni un muskuļus tonusā. Ir grūti dabūt savas formas pīķi tieši uz sacensībām. Līdz startam katru dienu veicu īsus eksplozīvus treniņus. Tas ir sarežģīti, un katram sportistam sevi jāanalizē individuāli.
Vēl viena kļūda - pārāk maz tiek trenēta skriešana. Nav nodrošināta bāze un spiež no sevis ārā visu, pulss iet kosmosā. Izturības sporta veidam nepieciešams sagatavot visu ķermeņa sistēmu un trenēt sirdi. Arī tiem, kas neiet uz rezultātu, ir jātrenējas gudri. Man prieks, ka mani daudzi uzrunā un uzdod jautājumus. Cenšos dot, lai cilvēks iet veselīgo ceļu.
Liela nozīme ir uzturam...
Triatlonā izgāju cauri posmam, kurā daudz apdedzinājos. Izejot uz starta, bieži vien bija krampji vēderā. Meklēju kādus iemeslus, kas ar mani notiek. Visa atslēga bija uzturā. Ja gribi justies labi, ir jāēd kvalitatīvi, neskatoties uz to, ka daudz kaloriju dienā tiek patērēts. Jāuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu, ogļhidrātu un jāsaprot tieši, kad to darīt. Ja pareizi saplāno uzturu, pārstāj nākt vēlme pēc saldumiem. Uzņemot pietiekami daudz olbaltumvielu, mazāk gribas našķoties ar neveselīgu uzturu. Dienā man ir trīs četras lielās maltītes un paralēli uzkodas. Neteikšu, ka visu ļoti smalku uzskaitu, vairāk vados pēc sajūtām. Skaitu aptuveni, cik olbaltumvielu uzņemu. Ja ir garāki treniņi, tad cenšos uzlādēties vairāk ar ogļhidrātiem.
Pie šiem secinājumiem tu esi nonācis pats kaut kādā veidā, iepazīstot savu ķermeni, vai arī tev bijis kāds, kas palīdz uztura un treniņu jautājumos?
Pats apdedzinājos un pats arī sāku meklēt informāciju, lasīt, mācīties. Lielākoties pats uz sevi testēju gan treniņprocesu, gan uzturu. Esmu daudz mācījies, daudz grāmatu lasījis un analizējis sevi. Treniņu procesā daudz izmantoju video kameru, sevi filmējot.
Kā finansē savu dalību starptautiskās sacensībās - ieguldies pats, tev ir kādi sponsori vai arī tevi finansē "Hyrox" zīmols?
Man ir sponsori, kas man palīdz aizbraukt uz sacensībām. Tā ir Latvijas Paralimpiskā komiteja ar valsts finansējumu. Tāpat arī Ventspils dome, kas palīdz ar infrastruktūru, sporta zāļu izmantošanu, atjaunošanās iespējam. Strādāju arī kā menedžeris pats sev, meklējot papildu finansējumu. Triatlonā vajadzēja vairāk finanšu, jo tur ir vairāk ekipējuma.
Neskaitot to, kas pieejams sporta zālē, kāds ir "Hyrox" nepieciešamais sporta ekipējums?
Sporta kurpes, šorti... Vīriešiem sacensībās pat kreklu nav, viņi skrien ar kailiem torsiem. Vajag pulksteni, lai var kvalitatīvāk trenēties. Pulsometrs, siksniņa. Vajadzības ir niecīgas, ja salīdzina ar citiem sporta veidiem. Piemēram, triatlonā uz sacensībām braucu ar čemodāniem, vēl bija velokoferis, soma, kur ir viss nepieciešamais peldēšanai, riteņbraukšanai, skriešanai. Šobrīd man ir mugursoma, varbūt līdzi ir arī mazais koferis ar drēbēm. Ja sacensības ir tuvu mājām, tad līdzi ir viss uzturam nepieciešamais. Cenšos neēst kafejnīcās nezināmas izcelsmes pārtiku, nezinot, kā tas gatavots.
Startējot sacensībās Latvijā un pasaulē, redzot to, kas notiek, kas, tavuprāt, ir lielākie izaicinājumi iesaistīties sportā cilvēkiem, kuriem ir dažādas invaliditātes?
Manuprāt, pats lielākais izaicinājums šobrīd ir pašā mentalitātē. Ja cilvēks ir atvērts un grib iesaistīties, ir gatavs iznākt no mājām, tad Latvijā ir iespējas to darīt. Parasporta kustība paliek arvien populārāka, arī atbalsts ir. Ārzemēs cilvēki ir atvērtāki un laimīgāki. Protams, ka attīstītākajās valstīs budžeti ir lielāki nekā mums. Jebkurā gadījumā viss ir pašu rokās. Galvenais ir gribēt. Ja gribēsi, tad arī varēsi to darīt. Nevajag meklēt vainīgos - manuprāt, tas ir tas, kas vairāk stādina cilvēkus.
Balstoties uz savu pieredzi, ko tu ieteiktu cilvēkiem, kas nonākuši līdzīgās grūtībās?
Es pats izgāju cauri ļoti grūtam posmam un pats nonācu pie tās apgaismības, ka viss ir iespējams un nevajag apstāties un padoties. Skaidrs, ka man līdzās bija arī īstie cilvēki, kas man palīdzēja. Man ļoti daudz palīdzēja nu jau bijusī sieva, kura grūtajā brīdī iedeva spēku un saprātu, ka varu. Brīdī, kad saproti, ka vari, tad jau vairs nav robežu. Man ir bijis ļoti daudz dzīves posmu, kad esmu noguldīts uz zemes. Ne tikai pēc tam, kad zaudēju plaukstu. Esmu smagi lauzis kāju, un ārsti man teica, ka nekad nevarēšu skriet. Esmu lauzis plecu, un bijis daudz traumu, kas sēdinājušas mani, taču vienmēr esmu atradis veidu, kā piecelties. Esmu daudz strādājis arī ar mentālo pusi. Lasīt grāmatas - tā ir ļoti laba lieta, kas palīdz. Fiziskās aktivitātes un sports. Nebaidīties un nekautrēties prasīt.
Mani daudz uzrunā sociālajos tīklos un man uzticas. Esmu iemīlējis sevi, pieņēmis sevi un esmu laimīgs. Un līdz ar to es nebaidos par to runāt. Cilvēki saskata manī uzticamu personu un dalās ar saviem stāstiem, un es cenšos viņus motivēt, ievirzīt sportā un fiziskā aktivitātē. Cilvēkiem nevajag baidīties jautāt, runāt, nevajag baidīties par sevi. Zinu, ka ir grūti, bet jācenšas to izslēgt no galvas. Vairāk ir jāsaka "jā", vairāk jāsmaida un jādomā pozitīvi. Ja cilvēki saprastu, cik liels spēks ir domām, tad vairums būtu laimīgi. Negatīvās domas piesaista negatīvo - to es esmu izbaudījis.