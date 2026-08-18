Latvijas Volejbola federācija Anastasijas Samoilovas kritiku uzskata par nepamatotu, atklājot, cik lielu summu novirza sporta veidam
Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs Aivars Platonovs sniedzis atbildi uz pludmales volejbolistes Anastasijas Samoilovas izteikto kritiku sociālajos tīklos.
Jau ziņots, ka Latvijas vadošā pludmales volejbola dāmu pāra sportiste Anastasija Samoilova pēc izcīnītās bronzas medaļas Eiropas čempionātā sociālajā tīklā "Instagram" kritizēja Latvijas Volejbola federāciju par trūkstošo atbalstu sporta veidam. Viņa minēja, ka tāds no federācijas neesot vispār, izņemot formu nodrošināšanā un bumbu piegādē.
"Pludmales volejbolisti Latvijā primāri tiek finansēti caur Latvijas Olimpisko vienību, kas ir viena dāsnākajām individuālo sportistu atbalsta sistēmām Eiropā, tādēļ Anastasijas Samoilovas publiski izteiktie pārmetumi par nepietiekamu finansiālo atbalstu ir nepamatoti," skaidro LVF ģenerālsekretārs Aivars Platonovs. "Pasaules čempiones tikai no LOV šogad saņem vairāk nekā 140 000 eiro." Pārmetumus pilnībā centies apstrīdēt LVF ģenerālsekretārs.
LVF norāda, ka Anastasijai Samoilovai un vēl 12 Latvijas pludmales volejbolistiem ir noslēgti trīspusēji sadarbības līgumi ar LVF un LOV, kas paredz finansiālu atbalstu sportistiem atbilstoši LOV apstiprinātiem kritērijiem. "Sadarbības līguma ietvaros katram sportistam tiek piešķirti 20 000 eiro, kas primāri paredzēti, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar gatavošanos un dalību tieši Eiropas un pasaules čempionātos. Papildus tam sportistiem tiek maksāta ikmēneša darba alga aptuveni 2500 eiro apmērā, kā arī nodrošināts ļoti plašs un pilnvērtīgs medicīniskais un funkcionālais atbalsts vairāku tūkstošu eiro vērtībā," norāda LVF. "Atalgojumu vairāk nekā 30 000 eiro apjomā no LOV saņem arī konkrēto sportistu treneris. Tāpat abu vadošo pludmales volejbolistu pāru treneri katrs saņem vēl 12 000 eiro no LVF "FIVB Empoverment" programmas ietvaros."
LVF arī piebilst, ka papildus sportisti saņem pašvaldību finansējumu 5000 līdz 20 000 eiro apmērā, kā arī ievērojamas naudas balvas par sasniegumiem gan no valsts un savām pašvaldībām, gan no FIVB. Turklāt LVF pludmales volejbolistiem ir piešķīrusi tiesības reprezentēt individuālos sponsorus Eiropas un pasaules čempionātos, tādējādi gūstot no tā papildu ienākumus.
Tāpat LVF akcentē, ka elites līmeņa pludmales volejbolisti ir profesionāli atlēti, kas ar dalību komercturnīros spēj nopelnīt ievērojamas naudas balvas. Atbilstoši publiski pieejamajai informācijai Samoilova karjeras laikā FIVB turnīros naudas balvās ir nopelnījusi vairāk nekā 360 000 ASV dolāru, bet par augstiem sasniegumiem no valsts un pašvaldību līdzekļiem izmaksātās prēmijas pārsniedz 100 000 eiro. Vienlaikus LVF uzsver, ka pludmales volejbola pasākumiem un programmām ik gadu tiek novirzīti aptuveni 700 000 eiro, tostarp nodrošinot jaunatnes izlašu sagatavošanu un dalību Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī pieaugušo izlašu dalībai Nāciju kausa kvalifikācijā un finālsacensībās. Dažādu vecuma grupu sportistiem, kas nav iekļauti LOV sastāvos, LVF pilnībā sedz izdevumus, kas saistīti ar dalību EEVZA, Eiropas un pasaules čempionātos.
Jāmin gan, ka Anastasija Samoilova savā "Instagram" publikācijā vērsa uzmanību uz LVF atbalsta trūkumu pludmales volejbolam, nedz tāda trūkumu no Latvijas Olimpiskās vienības, FIVB, valsts vai pašvaldībām. Praktiski neviens no LVF ģenerālsekretāra pieminētajiem faktiem nav īsti attiecināms uz federācijas sniegto atbalstu augstu sasniegumu veicināšanai pludmales volejbolā. Vienīgais vērā ņemamais fakts ir par 700 tūkstošu eiro nodrošināšanu dažādu vajadzību finansēšanai, taču, vai tas ir pamatots un veicina sasniegumus sporta veidā, ir diskusijas vērts temats.