Netolerēs sadarbību ar krievu klubiem. VEF plāno vienoties ar Kalnīša klientu bez aģenta starpniecības
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" grasās vienoties ar aģenta Artūra Kalnīša klientu bez paša starpniecības, otrdien paziņoja "VEF Rīga" dibinātājs Edgars Jaunups.
Šovasar vismaz divi Kalnīša dibinātās "BSA Basketball" klienti noslēguši līgumus ar klubiem Krievijā. Jaunups savā paziņojumā sociālajā medijā "X" raksta, ka Kalnīša rīcība ir skumjš un apkaunojošs precedents Latvijas basketbola saimei, vienlaikus atgādinot par "VEF Rīga" pozīciju neparakstīt ārvalstu spēlētājus, kuri ir spēlējuši Krievijā pēc kara sākuma.
VEF kopš kara sākuma ir skaidri un principiāli savā darbībā pierādījis, ka nekāda laipošana jautājumā par sadarbību ar Krieviju sporta jomā nav pieļaujama vairāku aspektu dēļ, bet jo īpaši tāpēc, ka sports Krievijai ir propogandas ierocis. VEF neparaksta ārvalstu spēlētājus, kuri…— edgars jaunups 🎾 (@jaunups) August 18, 2026
"Mūsu pozīciju tuvāko dienu laikā apliecinās arī fakts, ka, iespējams, mēs vienosimies ar kādu aģenta Kalnīša klientu, runājot un vienojoties pilnībā tikai un vienīgi ar pašu basketbolistu, neveicot un neparedzot aģentam nekādus maksājumus un neparedzot arī nekādu aģenta lomu mūsu un spēlētāja sadarbības ietvaros," raksta Jaunups.
Iepriekš Latvijas Basketbola savienības ģenerāldirektors Kaspars Cipruss portālam "Delfi" bija norādījis, ka, pēc viņa rīcībā esošās informācijas, "BSA Basketball" ir oficiāli reģistrēta Apvienotajos Arābu Emirātos, bet Latvijā neveic nekādu saimniecisko darbību.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, Kalnītis šobrīd ir līdzīpašnieks un amatpersona vienā Latvijā reģistrētā uzņēmumā - SIA "BSA Football". Viņam pieder 35% šī uzņēmuma kapitāldaļu, vēl 20% ir Rūdelofa Nereta īpašumā, bet pa 15% katram pieder kādreizējiem Latvijas basketbola izlases spēlētājiem Jānim Strēlniekam, Dairim Bertānam un Dāvim Bertānam. 2025. gadā uzņēmums strādāja ar 19 681 eiro apgrozījumu un 127 eiro peļņu.