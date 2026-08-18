Vieglatlēts Oskars Grava atklāj, ka neiegūtā medaļa Eiropas čempionātā motivēs progresēt vēl vairāk
Latvijas sprinteris Oskars Grava pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta vieglatlētikā komentēja savu rezultātu un gūtās atziņas.
Grava Eiropas čempionātā Birmingemā aizcīnījās līdz finālam, kurā finišēja 20,28 sekundēs, izcīnot piekto vietu. Tā kā pavējš bija 2,5 metri sekundē, rezultāts par Latvijas rekordu atzīts netiks. Latvijas rekords 20,41 sekunde kopš 1996. gada pieder Sergejam Inšakovam. No trešās vietas ieguvējiem, kas šoreiz bija divi, Grava atpalika par nieka divām sekundes simtdaļām. Pie finiša līnijas latvietis bija tuvu konkurentu pārspēšanai.
"Domāju, ka pietiktu ar papildu pieciem metriem, bet, protams, neko nevar zināt. Konkurenti beigās bija saguruši un varēju viņiem pietuvoties līdz divām, trīs simtdaļām. Lai aptuveni saprastu, cik tuvu biju, no medaļas atpaliku kādus 20 centimetrus. Fināls bija galvenais mērķis un uzlēcām augstāk, nekā bija plānots," stāstīja Grava. "Iespējams, medaļas neiegūšana būs liela motivācija, lai virzītos tālāk, tāpat kā Latvijas rekorda oficiāla nenoskriešana. Šosezon mēģināsim salasīt vēl kādas sacensības, lai realizētu potenciālu," turpināja sportists.
Augstvērtīga vieta Eiropas čempionāta finālā var būt priekšnoteikums dalībai augstāka līmeņa sacensībās, bet tikšanai kādā no Dimanta līgas posmiem būtu nepieciešama menedžera palīdzība, un šos pakalpojumus Grava šobrīd neizmanto. "Mēs paši kopā ar treneri rakstījām sacensību rīkotājiem, jo tas līmenis, kurā startēju, nav tik augsts. Protams, ja gribētu Dimanta līgā, tad menedžeris ir vajadzīgs, jo ar pašu darbu tur nepietiek," secināja Grava.
Īpaši ātrs Grava ir distances pirmajā pusē, konkurentiem tempu kāpinot tikai finiša taisnē. "Finālā līkumā ieskrēju ar laiku 10,44 sekundes, kas ir diezgan ātri pirmajiem 100 metriem. Pārējie, iespējams, neskrien tik maksimāli ātri sākumā un taupās, jo ātruma izturība nav tik liela, lai izturētu visu distanci. Iespējams, uz tā fona izskatās, ka sākumā esmu izteikti ātrs," atzina Grava.
Pirms diviem gadiem Eiropas čempionātā Grava izcīnīja 13. vietu.