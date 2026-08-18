Izlozētas skolas visā Latvijā dalībai "Olimpieši skolās ar "Rimi""
Izglītojošā projekta "Olimpieši skolās ar "Rimi"" trešajai sezonai izlozētas 18 skolas no Rīgas reģiona, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes, informē Latvijas Olimpiskās komiteja (LOK).
"Olimpieši skolās ar "Rimi" projekta atklāšana
Pirmā sezona pārspēja sākotnējo plānu - programmā iesaistījās vairāk nekā 900 skolēnu no 13 Latvijas skolām, tostarp arī specializētā skola ...
Rīgas reģionā dalībai projektā izraudzīta Suntažu pamatskola un Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola, savukārt rezervē iekļauta Ogresgala pamatskola un Rīgas Hanzas vidusskola.
No Vidzemes projektā piedalīsies Kalsnavas pamatskola, Liepas pamatskola, Inčukalna pamatskola, Taurupes pamatskola un Rāmuļu pamatskola. Rezervē iekļauta Daudzeses pamatskola, Strenču pamatskola, Laurenču sākumskola un Priekuļu pamatskola.
Latgalē izraudzīta Ilūkstes Raiņa vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs un Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs. Rezervē iekļauta J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija, Aglonas vidusskola, Eglaines pamatskola, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola un Daugavpils Iespēju vidusskola.
No Zemgales projektā piedalīsies Zemgales vidusskola, Misas pamatskola, Zālītes pamatskola un Jelgavas Lielupes vidusskola. Rezervē iekļauta Jaunpils pamatskola, Vecsaules pamatskola un Mārupes Valsts ģimnāzija.
Savukārt Kurzemē izraudzīta Alsungas Mākslu pamatskola, Ventspils 6. vidusskola, Vērgales pamatskola un Vaiņodes vidusskola. Rezervē iekļauta Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas Katoļu pamatskola, Tārgales pamatskola un Kalvenes pamatskola.
Turpmāk projekta rīkotāji sazināsies ar katru izraudzīto skolu, lai vienotos par konkrētajiem olimpiskajiem centriem, pasākumu datumiem un norises laikiem, norādīja LOK. Projektam saņemti 265 pieteikumi no vispārizglītojošajām un speciālajām izglītības iestādēm. Izlozē noteiktas skolas, kuras šā gada rudenī piedalīsies projekta pasākumos Kurzemē, Zemgalē, Rīgas reģionā, Vidzemē un Latgalē. Vismaz divas no izraudzītajām skolām būs speciālās izglītības iestādes.
Iniciatīvas mērķis ir iedvesmot Latvijas 5.-8. klašu skolēnus būt fiziski aktīvākiem un veidot uzturvielām bagātāku un sabalansētāku ikdienas uzturu. Bezmaksas programmas izbraukuma pasākumi notiks reģionālajos olimpiskajos centros, pielāgojoties izraudzīto skolu atrašanās vietai. Lai veicinātu paliekošu ietekmi uz jauniešu ikdienas paradumiem un nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību, skolotāji saņems īpašas darba lapas projekta tēmu turpināšanai mācību stundās, savukārt skolēniem būs pieejami izglītojoši un praktiski bukleti.
Atklāšanas pasākumā piedalījās vieglatlēts Valters Kreišs, kalnu slēpotāja Liene Bondare, "Rimi Bērniem" eksperte un klīniskā psiholoģe Aija Krišjāne, "Rimi" šefpavārs Normunds Baranovskis, kā arī para vieglatlēts un lodes grūdējs Raivo Maksims. LOK norāda, ka projekts tiek īstenots atbilstoši organizācijas "Vīzijai 2030", kuras mērķis ir palielināt regulāri sportojošo iedzīvotāju īpatsvaru līdz 50%. Projekta īstenošanā ņemti vērā arī reģionos veikta fokusa grupu pētījuma rezultāti, lai noskaidrotu efektīvākos jauniešu uzrunāšanas un iesaistīšanas veidus.
Projekta pirmajās divās sezonās piedalījās 24 skolas, iesaistot 2685 jauniešus. Šā gada rudens sezonā projekta mērogu paredzēts paplašināt, klātienē sasniedzot līdz 3500 skolēnu.
Olimpieši iedvesmo skolēnus veselīgam dzīvesveidam
Iniciatīvas “Olimpieši skolās ar Rimi” ietvaros olimpieši un veselīga uztura speciālisti iedvesmo skolēnus veselīgam dzīvesveidam.