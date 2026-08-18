Pauls Jonass vēlreiz startēs Latvijas izlasē.
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Šodien 13:33
Latvijas motokrosa izlasi Nāciju kausā pārstāvēs spēcīgākais sastāvs
Paziņots Latvijas motokrosa sastāvs dalībai Nāciju kausā, informē Motosporta federācija.
Šogad Latviju Nāciju kausā pārstāvēs spēcīgākais sastāvs - MXGP braucējs Pauls Jonass, kurš pēdējā posmā Zviedrijā ieņēma ceturto vietu (sezonas labākais rezultāts), kā arī Jānis un Kārlis Reišuļi, kuri startē vienā komandā MX2 klasē.
Pirms gada Latvijas izlase šādā sastāvā izcīnīja devīto vietu, kas ir Latvijas otrs visu laiku labākais rezultāts aiz astotās pozīcijas 2019. gadā, kad Jonass startēja kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Jonass startēs "MXOpen" klasē, Jānis Reišulis - MX2 klasē, bet Kārlis Reišulis - MX1 klasē.
Nāciju kauss motokrosā norisināsies oktobra sākumā Ernes trasē Francijā. Pirmo reizi Latvija kā neatkarīga valsts Nāciju motokrosā piedalījās 1992. gadā.