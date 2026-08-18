Neizdodas atrast pierādījumus, ka Kavai Lenards no "Clippers" būtu saņēmis vairāk naudas nekā NBA atļauj
Nacionālā basketbola asociācija (NBA) nav atradusi pierādījumus aizdomām par NBA kluba Losandželosas "Clippers" un Kavai Lenarda pārkāpumiem saistībā ar atalgojumu, pirmdien paziņoja ASV raidorganizācija ESPN.
Jau ziņots, ka, izmeklējot šo gadījumu, NBA apturēja Lenarda pāreju uz Toronto "Raptors". Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ESPN ziņo, NBA nav atradusi pierādījumus, kas liecinātu, ka "Clippers" īpašnieks Stīvs Balmers ir novirzījis naudu caur komandas sponsoriem, lai samaksātu Lenardam un apietu algu griestus. ESPN atsaucas uz trim cilvēkiem, kuriem ir informācija par abu pušu sarunām pēdējās dienās.
Jau ziņots, ka jūnija beigās Losandželosas "Clippers" un "Raptors" vienojās par Lenarda pievienošanos Toronto komandai. Losandželosas vienībai maiņas darījumā pretī ir jāsaņem Brendons Ingrems, Greidijs Diks un drafta izvēles.
Pagājušajā vasarā tika publiskota informācija, ka Lenards no nu jau bankrotējušas organizācijas "Aspiration" ir saņēmis vairāk nekā 28 miljonus ASV dolāru, lai kļūtu par organizācijas mārketinga seju. Tāpat kļuva zināms, ka "Clippers" īpašnieks Bolmers iepriekš ieguldīja "Aspiration" 50 miljonus ASV dolāru.
Ar aizdomām par mēģinājumiem apiet NBA noteiktos algu griestus, izmaksājot kompensācijas citādākā veidā, līga uzsāka izmeklēšanu. Gan Bolmers, gan Lenards noliedza mēģinājumus apiet NBA algu noteikumus.
Paziņojumā, kas ir sniegts ESPN, "Clippers" apgalvoja, ka komanda "iepazīstināja spēlētājus, tostarp Lenardu, ar uzņēmumiem, ar kuriem mums bija biznesa attiecības. Iepazīšanās starp spēlētājiem un komandas partneriem ir gan ierasta NBA komandu prakse, gan bieži sastopams spēlētāju un pārstāvju pieprasījums".
Paziņojumā arī teikts, ka komanda "neveica sarunas vai diktēja" Lenarda reklāmas līgumu nosacījumus. "Fakts, ka spēlētājam ir reklāmas attiecības ar uzņēmumu, kas sadarbojas arī ar viņa komandu, neliecina par algu griestu apiešanu," teikts paziņojumā.
Lenards 2019. gadā ar "Raptors" kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs". Tajā pašā 2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā pavadījis pēdējos septiņus gadus. Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji guva 27,9 punktus.