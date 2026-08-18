Karjeru noslēdz ilggadējais Serbijas basketbola izlases uzbrucējs
Ilggadējais Serbijas uzbrucējs Nikola Kaliničs ir beidzis basketbolista karjeru, pirmdien ziņoja tīmekļa vietne Basketnews.com.
Basketnews.com vēsta, ka par profesionālā basketbolista karjeras pārtraukšanu Kaliničs informēja paziņojumā Serbijas masu medijiem. "Es beidzu savu spēlētāja karjeru," saka Kaliničs. "Nākamos divus gadus būšu trenera asistents Belgradas "Crvena Zvezda", un pa to laiku pabeigšu trenera apmācību."
Kaliņičs savu karjeru beidz "Crvena Zvezda", kur viņš pēc atgriešanās no "Barcelona" 2024. gadā pavadīja pēdējās divas sezonas.
Iespaidīgākā karjera klubos Kaliničam bija Stambulas "Fenerbahce", kur viņš spēlēja no 2015. līdz 2020. gadam serbu trenera Žeļko Obradoviča vadībā. Kaliničs ar "Fenerbahce" komandu 2016./2017. gada sezonā uzvarēja ULEB Eirolīgā, kas bija pirmais šāds panākums kluba vēsturē, kā arī piecu sezonu laikā Stambulā izcīnīja trīs Turcijas līgas uzvarētāja titulus un trīsreiz ieguva Turcijas kausu.
2020./2021. gada sezonu viņš pavadīja Spānijas vienībā "Valencia", 2021. gada martā tiekot atzītam par Eirolīgas februāra mēneša labāko spēlētāju, bet nākamo sezonu pirms došanās uz Barseloonu viņš pavadīja "Crvena Zvezda" komandā. "Barcelona" komandā viņš 2022./2023. gada sezonā kļuva par Spānijas čempionu.
Kaliņičs karjeras laikā nospēlēja gandrīz 400 Eirolīgas spēles un līdz pat pēdējai sezonai bija nozīmīgs komandu spēlētājs. 2025./2026. gada sezonā viņš "Crvena Zvezda" komandas sastāvā 38 Eirolīgas spēlēs vidēji mačā sakrāja sešus punktus, 3,4 atlēkušās bumbas un 1,9 rezultatīvas piespēles.
Karjeras sākumā viņš spēlēja Serbijas klubos Suboticas "Spartak", "Novi Sad" un Kragujevacas "Radnički"
Kaliņičam bija nozīmīga loma arī Serbijas izlases panākumos. Viņš palīdzēja Serbijas izlasei iegūt sudraba medaļas 2014. gada Pasaules kausā un vēl vienu sudraba medaļu 2016. gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro.
Kaliničs laukumā bija pazīstams ar savu daudzpusību, fizisko aizsardzību un spēju dot savu ieguldījumu spēlē bez bumbas.