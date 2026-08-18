Latvijas vīriešu basketbola izlase traumu dēļ pazaudē divus nozīmīgus palīgus, Gailītis komentē iespējamo Beruē piesaisti
Latvijas vīriešu basketbola izlasei augustā gaidāmajās pārbaudes un 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs nevarēs palīdzēt divi nozīmīgi basketbolisti, informē Latvijas Basketbola savienība.
Treniņu darbā gūto traumu dēļ tālākajā darbā nepiedalīsies uzbrucējs Ojārs Siliņš un saspēles vadītājs Toms Skuja. Siliņa jaunais klubs "VEF Rīga" paziņojis, ka Siliņa atkopšanās laiks no traumas ir divas nedēļas.
Latvijas izlases nometnes laikā savainojumu guvis mūsu komandas basketbolists Ojārs Siliņš. Savainojuma dēļ viņš pilnvērtīgā treniņprocesā nevarēs piedalīties līdz divām nedēļām. 🖤— VEF Rīga (@vefriga) August 17, 2026
Vēlam Ojāram ātru atveseļošanos un gaidām viņu atpakaļ komandas treniņos, lai varētu pilnvērtīgi… pic.twitter.com/nWx5KPRRhY
Abu basketbolistu prombūtnē krietni paplucināts Latvijas vīriešu izlases sastāvs, kuram jau rīt, 19. augustā, paredzēta pārbaudes spēle pret Slovēniju. 23. augustā pārbaudes mačs gaidāms jau Rīgā pret Ukrainu, pēc kā augusta beigās divas kvalifikācijas spēles pret Horvātiju un Izraēlu. Ierindā palikuši 13 basketbolisti, jo izlases nometni pametis Rolands Šulcs.
Lielākā daļa no basketbolistiem atradās izlases rīcībā arī jūnija logā, kad tika svinēti divi panākumi pār Austriju un Nīderlandi. Klāt nācis Kristers Zoriks, bet pēdējā brīdī par savu atteikumu paziņoja Artūrs Žagars, to argumentējot ar jaunā Ķīnas kluba ieteikumiem.
Karjeru izlasē visdrīzāk apdrošināšanas dēļ beidzis Andrejs Gražulis, veselība liedz spēlēt Rodionam Kurucam, Goldensteitas "Warriors" nav devusi zaļo gaismu Kristapam Porziņģim, savukārt savi personīgi iemesli ir Rolandam Šmitam, kurš jūnija logā nedemonstrēja to labāko sniegumu. Treneru lēmuši neaicināt Artūru Kurucu, bet Aigars Šķēle un Dāvis Bertāns noslēguši karjeru valstsvienībā.
Galvenais treneris Jānis Gailītis sarunā ar Latvijas Televīziju pauda, ka šobrīd nebūtu labākais brīdis, kad aicināt uz nometni U-16 Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju Bendžaminu Jāni Beruē. "Es domāju, ka būtu diezgan muļķīgi pēc šāda emocionālā un fiziskā pacēluma, kas tagad bija, viņu iemest jaunā, jau braucošā vilcienā. Pieņēmu, ka viņš būtu spējīgs parādīt labu sniegumu, bet vai tas būtu labi viņa veselībai? Īsti nezinu. Un vai tā būtu labākā debija?"
Latvijas basketbolisti pēc pirmā posma iekrājusi bilanci 3-3, 6-0 bilance ir Polijai, bet 5-1 Vācijai un Horvātijai. Uz Pasaules kausu, kas 2027. gadā gaidāms Katarā, iekļūs trīs labākās otrās kārtas grupas izlases. Vēl Latvijas grupā ir Izraēla un Nīderlande.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Tomass Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa (bez kluba), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).