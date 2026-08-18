"Atbalsts mums ir nulle!" Anastasija Samoilova emocionālā ierakstā kritizē Latvijas Volejbola federāciju
Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova pēc izcīnītās medaļas Eiropas čempionātā sociālajos tīklos paudusi neglaimojošu viedokli Latvijas Volejbola federācijai.
Jau ziņots, ka Anastasija Samoilova kopā ar Tīnu Graudiņu kļuva par bronzas medaļniecēm Eiropas čempionātā. Karjeras laikā pāris divas reizes triumfējis kontinenta meistarsacīkstēs, bet 2025. gadā kļuva par pasaules čempionēm. Par bronzu čempionātā gan pāris nevarēs pretendēt uz valsts naudas balvu.
"Eiropas čempionāts bija mūsu sezonas sacensības. Mājās atbraucām ar medaļu. Lai arī dalos ar priecīgu vēsti, vēlos izteikt savu viedokli par tēmu, par ko ilgi domāju. Katru gadu mums ir jāpierāda, ka esam pelnījušas valsts atbalstu caur Latvijas Olimpisko komiteju. Katru gadu mums ir jāsasniedz noteikts rezultāts, lai pierādītu, ka esam vērtas šī atbalsta. Paskatieties uz rezultātiem - esam pasaules čempiones, Eiropas čempionāta bronzas medaļnieces un ranga otrās vietas īpašnieces pasaulē. Taču no Latvijas Volejbola federācijas atbalsts mums ir nulle. Tas nav tikai mums. Pludmales volejbola nacionālās izlases saņem no federācijas neko. Vīriešiem atbalsts ir nulle, U-22 un U-20 izlasēm atbalsts ir nulle. Federācija atbalsta mūs ar formām un desmit bumbām gadā," raksta Samoilova, turpinot iesākto.
"Tajā pašā laikā federācija iegulda lielāko daļu līdzekļus klasiskajā volejbolā. Saprotu, ka klasiskais volejbols ir svarīgāka daļa mūsu sporta veida, taču ļaujiet pajautāt - ja pludmales volejbolā tiek sasniegti vieni no augstākajiem starptautiskajiem rezultātiem starp Latvijas sporta veidiem, vai tajā nevajadzētu investēt vairāk? Mūsu U-22 komandas, piemēram, varētu izmantot Latvijas Olimpiskās komitejas finansējumu, lai cīnītos par vietu Eiropas čempionātā un pietuvoties olimpiskajam rangam. Tā vietā šis finansējums tiek izmantots, lai tiktu apmeklēts savu vecumu čempionāts. Manuprāt, šādu čempionātu apmeklēšana būtu jāfinansē federācijai," turpināja Latvijas viena no vadošajām pludmales volejbolistēm.
"Šo saku visas pludmales volejbola sabiedrības vārdā. Ir sarūgtinoši redzēt tik lielu potenciālu, taču tik mazu iniciatīvu un atbalstu no federācijas puses. Neprasu īpašu attieksmi. Prasu iniciatīvu un finansiālu atbalstam sporta veidam, kas ir pierādījis, ko var sasniegt. Varbūt ir laiks ieguldīt naudu tur, kur ir potenciāls būt labākajiem," teikto noslēdza Samoilova.
Viņas vārdi "Instagram" atbalstīti no pludmales volejbola sabiedrības, tostarp bijušā volejbolista un Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora Aleksandra Samoilova, kā arī viņas pārinieces Tīnas Graudiņas puses. Iepriekš par Latvijas Volejbola federācijas darbībām sašutumu pauda cits pludmales volejbola pāris - Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs.