Izlases basketbolists Mārtiņš Laksa kļūst par nākamo latvieti, kurš karjeru turpinās Islandē
Latvijas basketbolists Mārtiņš Laksa karjeru turpinās Islandes komandā "Alftanes", pirmdien paziņoja basketbola aģentūra "Future Sports Group".
"Future Sports Group" ziņo, ka "Laksa paraksta līgumu ar ambiciozu islandiešu klubu "Alftanes". Pēdējos gados uz Islandi braukt spēlēt basketbolu dodas aizvien vairāk latviešu. Vairākus gadus šajā līgā spēlē Dāvis Geks, kā arī Linards Jaunzems. Pagājušo sezonu Islandē noslēdza Toms Leimanis un Rinalds Mālmanis, bet bez Laksas vēl Islandē nākamajā sezonā spēlēs Roberts Bērziņš.
🔥 Martins Laksa signs with ambitious 🇮🇸 Icelandic project Alftanes Karfa! Good luck Martins! #MartinsLaksa #AlftanesKarfa #FutureSportsGroup #FutureMBB pic.twitter.com/3HeZb9Zr8T— Future Sports Group (@future__sg) August 17, 2026
Laksa pagājušajā vasarā, gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, treniņā iedzīvojās pleca savainojumā un, atgūstoties no traumas, līgumu ar Polijas čempionāta pēc spēka otrās līgas vienību "Krosno" noslēdza vien janvāra vidū. Šobrīd basketbolists pirms 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm ir Latvijas izlases kandidātu sarakstā un kopā ar izlasi ir devies uz pārbaudes spēli Ļubļanā, kur notiks mačs ar Slovēniju.
Aizvadītajā sezonā piecās Polijas čempionāta spēlēs Laksa vidēji mačā sakrāja 9,6 punktus, trīspunktu metienus izpildot ar 41,7% precizitāti, 3,4 atlēkušās bumbas un 1,6 rezultatīvu piespēli. Pirms tam divas sezonas 36 gadus vecais basketbolists pārstāvēja Polijas virslīgas vienību Glivices GTK.
Latvijas basketbolists karjeras laikā ir spēlējis arī Lietuvā, Ungārijā, kā arī Vācijas un Spānijas spēcīgākajās līgās. Laksa profesionālo karjeru sāka Latvijā, spēlējot "VEF Rīga", "Ventspils", "Jūrmala"/"Fēnikss" un "Valmiera"/ORDO komandās. Pagājušajā sezonā "Alftanes" Islandes virslīgā ieņēma devīto vietu 12 komandu turnīrā, "play-off" spēlēs neiekļūstot.