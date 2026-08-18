Sākas strīds par Basu ģimenes atlikušo kapitāldaļu pārdošanu leģendārajā Losandželosas "Lakers"
Basu ģimene pārdod savas atlikušās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Lakers" akcijas, pirmdien ziņoja ESPN. Šo lēmumu gan apstrīdējusi bijusī "Lakers" prezidenta Džīnija Basa.
ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja ziņo, ka Basu ģimene paziņojumā ESPN ir apliecinājusi, ka "mūsu ģimene ir nolēmusi pārdot atlikušās Basu ģimenes trasta akcijas Boba Aigera grupai kā daļu no darījuma". "Ir pienācis laiks izmantot šo iespēju, lai virzītos tālāk un graciozi aizietu, kamēr vēl varam," teikts paziņojumā. Šaranja norāda, ka tad, kad darījums būs pabeigts, Džīnijai Busai vairs nebūs nepieciešamās īpašumtiesību procentuālās daļas, lai paliktu komandas vadītājas amatā. NBA vadlīnijas nosaka, ka vadītājiem ir jāpieder vismaz 15% kluba.
ESPN link on the end of an era -- the Buss family decides to sell their final storied ownership shares in the Los Angeles Lakers: https://t.co/XT2jPIGGiY— Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026
Ģimenes vairākums uzskata, ka viņiem ir tiesības pārdot akcijas, pamatojoties uz līdzdalības noteikumu, kas bija iekļauts iepriekšējā pārdošanas darījumā Volteram 2025. gada jūnijā. Avoti ESPN pastāstīja, ka šis noteikums deva ģimenei tiesības līdzdalībai jebkurā pārdošanas darījumā un novērtējumā, ko Volters nodrošināja savām akcijām.
Šo paziņojumu gan publiski apstrīdējusi bijusī kluba prezidenta Džīnija Basa. Viņa ar sava advokāta Adama Streisanda starpniecību apgalvo, ka tiesa 2017. gadā lēma, ka nevienu pārdošanu nevar "veikt bez līdzpilnvarnieku, respektīvi, Džīnijas, Džeinijas un Džoija Basu, apstiprinājuma". Basai bija vienošanās ar Volteru (līdzšinējo "Lakers" vairākuma īpašnieku), kad viņš pirmo reizi iegādājās komandu, ka viņa paliks franšīzes kontrolpakešu īpašniece līdz 2030. gadam. Igers pagājušajā nedēļā laikrakstam California Post pastāstīja, ka viņš plāno ievērot šo vienošanos ar Busu, taču viņš piebilda: "Ja kaut kas mainās, tad tas mainās." Igers tikās ar Busu pagājušās nedēļas beigās, un abi apsprieda pāreju no Voltera, teica avoti.
Džīnija Basa bija vienīgā, kas pirmdien nebalsoja par komandas pārdošanu, un vairāki avoti ESPN pastāstīja, ka viņa neatbildēja uz ģimenes balsojumu par to, vai pārdot komandu. Streisande pieprasīja, lai pieci pārējie brāļi un māsas "publiski skaidri paziņotu, ka Džīnija Basa ir Losandželosas "Lakers" kontrolpakešu īpašnieks", un "neveiktu nekādas darbības saistībā ar šo it kā "balsojumu" par 17,8% akciju pārdošanu".
Jeanie Buss was the lone family member not in favor to sell as the five siblings voted 5-0 -- including two of the three trustees -- to sell the Buss stake, sources said. Jeanie Buss' attorney says tonight that she intends to battle the remainder of the family in order to keep… https://t.co/5NpDOvLf7a— Shams Charania (@ShamsCharania) August 17, 2026
Pagājušajā nedēļā ESPN jau ziņoja, ka NBA klubs "Lakers" tiek pārdots bijušajam "Disney" izpilddirektoram Bobam Aigeram un investoram Džošuam Kušneram, darījumā komandu novērtējot par 12,5 miljardiem ASV dolāru (10,8 miljardi eiro). Kluba pārdošana, kas nozīmētu rekordlielu darījumu NBA, notiek vairāk nekā gadu pēc tam, kad miljardieris Marks Volters par tā brīža rekordcenu desmit miljardi dolāru iegādājās komandas kontrolpaketi. Kušners ir ASV prezidenta Donalda Trampa znota Džareda Kušnera brālis. Voltera pirkums, par kuru tika ziņots pagājušā gada jūnijā, izbeidza 46 gadus ilgo NBA kluba atrašanos Basu ģimenes īpašumā. Otrā "Lakers" pārdošana nedaudz vairāk kā gada laikā notika pēc federālās izmeklēšanas pret Volteru par iespējamu nodokļu krāpšanu, ko veikuši uzņēmumi, kas saistīti ar miljardieri.
Basa ģimenei piederēja "Lakers" kopš Džerijs Bass 1979. gada maijā iegādājās komandu no Džeka Kenta Kūka. Busa vadībā un pēc viņa nāves viņa bērniem Lakers ieguva 11 NBA čempiontitulus, pēdējo reizi 2020. gadā.
"Lakers" 17 reizes ir uzvarējusi NBA čempionātā, šajā rādītājā atpaliekot tikai no Bostonas "Celtics", kam ir par vienu titulu vairāk. Komandā ir spēlējušas tādas līgas zvaigznes kā Karīms Abduldžabars, Šakils O'Nīls un Kobe Braients. Visu laiku NBA rezultatīvākais spēlētājs Lebrons Džeimss pēc astoņiem gadiem komandā un viena čempiona titula iegūšanas vasarā atstāja komandu, pārejot uz Filadelfijas "76ers". Pārdošanai joprojām ir nepieciešams NBA valdes apstiprinājums, un šis process var ilgt vairākas nedēļas, ziņoja ESPN.