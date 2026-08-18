Leģendārās māsas Viljamsas Sinsinati "WTA 1000" pirmajā spēlē piedzīvo dramatisku zaudējumu
Zaudējumu prestižā Sinsinati "WTA 1000" turnīra pirmajā kārtā pirmdien dubultspēlēs piedzīvoja māsas Venusa un Serēna Viljamsas no ASV.
Amerikānietes, kuras kopā izcīnījušas 14 "Grand Slam" titulus un trīs reizes uzvarējušas olimpiskajās spēlēs, kopā spēlēja pirmo reizi kopš 2022. gada ASV atklātā čempionāta un ar 6-2, 1-6, 8:10 piekāpās ASV tenisistei Peitonai Stērnsai un Martai Kostjukai no Ukrainas.
"Tas bija jautri un Īpaši," pēc mača teica 44 gadus vecā Serēna Viljamsa. "Nebiju šeit, lai uzvarētu turnīrā. Gribēju gūt prieku un izdarīt labāko, ko varu."
Stērnsa un Kostjuka nākamajā kārtā tiksies ar Hanju Guo no Ķīnas un Kristinu Mladenoviču no Francijas, kuras izsētas ar trešo numuru. Šī pāra uzvarētājas ceturtdaļfinālā tiksies ar Latvijas/Taivānas pāra Aļona Ostapenko/Suveja Sje un Andreja Klepača (Slovēnija)/Maja Lamsdena (Lielbritānija) uzvarētājām.
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos un beigsies svētdien.