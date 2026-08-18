Kur palika miljoni? Maskavā turpinās skatīt Timmas un Sedokovas mantas dalīšanas lietu
Maskavas Ostankinas rajona tiesa šodien turpinās skatīt basketbolista Jāņa Timmas un dziedātājas Annas Sedokovas kopīgi iegūtās mantas sadales lietu, sociālajos medijos paziņojusi sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Iepriekš Sedokovas aizstāvji lūguši tiesu turpmāk lietu skatīt slēgtās tiesas sēdēs. Advokāte norādīja, ka Sedokovas aizstāvji tiesai neesot snieguši skaidrojumu par iemesliem minētajam lūgumam.
Gavrilova pauda viedokli, ka šādi lūgumi parasti tiekot izteikti, lai no sabiedrības uzmanības pasargātu noteiktu informāciju, un uzsvēra, ka Timmas ģimenei neesot iemesla slēpt lietas apstākļus.
Vienlaikus tiesa apmierinājusi Timmas ģimenes lūgumu nosūtīt pieprasījumus valsts reģistrācijas iestādēm par Sedokovas kustamo un nekustamo īpašumu laika posmā no laulības noslēgšanas līdz 2024. gada 16. decembrim - dienai, kad miris Timma, norādīja advokāte.
Tiesnese centās noskaidrot, kāda bija summa, ko Sedokova ieguva no dzīvokļa pārdošanas un kādiem mērķiem šie līdzekļi iztērēti, taču aizstāvība nespēja sniegt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.
Gavrilova sacīja, ka apstrīdētā dzīvokļa tirgus vērtība uz pirkšanas brīdi bija 150 miljoni rubļu (1 497 849 eiro).
Advokāte informēja, ka Timmas ģimene plāno pretendēt uz visu kustamo un nekustamo īpašumu, ko tiesa izšķirs.
Pēc Gavrilovas teiktā tiesā plānots noteikt līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī izskatīt jautājumu par nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, nenododot daļu Timmam.
Timmas daļa konkrētajā īpašumā patlaban ir strīda priekšmets tiesvedībā, iepriekš informēja Gavrilova.
Sedokova un Timma sāka tikties 2019. gada vasarā un nākamā gada septembrī salaulājās. Savukārt 2024. gada septembra sākumā Sedokova paziņoja par attiecību pārtraukšanu ar Timmu.
Timmas bijusī sieva un viņa dēla Kristiana māte Oša ir apprecējusies ar futbolistu Mārci Ošu.
Timma nomira Maskavā 2024. gada 17. decembrī. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā basketbolista līķis atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Viņš izdarīja pašnāvību.
2024. gada oktobrī Timma basketbolista karjeru izvēlējās turpināt Krievijas bukmeikeru kompānijas "Liga Stavok" organizētā turnīrā, pārstāvot komandu "Alikson". Timma Latvijas valstsvienības kreklā aizvadīja 68 spēles.