Latvijas bokseris Timurs Gulbis ar pārliecinošu uzvaru sper pirmo soli pretī Eiropas U-19 čempiona titulam
Foto: Ekrānuzņēmums no Instagram.com
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Latvijas bokseris Timurs Gulbis ar pārliecinošu uzvaru sper pirmo soli pretī Eiropas U-19 čempiona titulam

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas bokseris Timurs Gulbis svētdien Serbijā svinēja uzvaru pirmajā Eiropas U-19 čempionāta mačā svara kategorijā līdz 70 kilogramiem.

Latvijas bokseris Timurs Gulbis ar pārliecinošu uz...

Gulbis otrajā raundā ar redzamu pārsvaru uzvarēja Rumānijas pārstāvi Robertu Buzašu.

Nords Rudens svara kategorijā līdz 75 kilogramiem pēc punktiem ar 2-3 piekāpās krievam Kirilam Šinkaram.

Kirils Šalkovskis svara kategorijā līdz 80 kilogramiem trešajā raundā atzina krieva Prohora Starceva pārākumu.

Pagājušā gada Eiropas U-19 čempionātā Latvijas bokseris Ņikita Prohovskis Čehijas pilsētā Ostravā izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 85 kilogramiem.

Eiropas U-19 boksa čempionāts Serbijas pilsētā Loznicā beigsies sestdien.

Turnīrs pulcē 354 sportistus no 36 valstīm.

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