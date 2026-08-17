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Vakar 23:46
Latvijas bokseris Timurs Gulbis ar pārliecinošu uzvaru sper pirmo soli pretī Eiropas U-19 čempiona titulam
Latvijas bokseris Timurs Gulbis svētdien Serbijā svinēja uzvaru pirmajā Eiropas U-19 čempionāta mačā svara kategorijā līdz 70 kilogramiem.
Gulbis otrajā raundā ar redzamu pārsvaru uzvarēja Rumānijas pārstāvi Robertu Buzašu.
Nords Rudens svara kategorijā līdz 75 kilogramiem pēc punktiem ar 2-3 piekāpās krievam Kirilam Šinkaram.
Kirils Šalkovskis svara kategorijā līdz 80 kilogramiem trešajā raundā atzina krieva Prohora Starceva pārākumu.
Pagājušā gada Eiropas U-19 čempionātā Latvijas bokseris Ņikita Prohovskis Čehijas pilsētā Ostravā izcīnīja bronzas medaļu svara kategorijā līdz 85 kilogramiem.
Eiropas U-19 boksa čempionāts Serbijas pilsētā Loznicā beigsies sestdien.
Turnīrs pulcē 354 sportistus no 36 valstīm.