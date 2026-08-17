Latvijas bobslejā meklē jaunos talantus: atlases testi notiks visā Latvijā
Latvijas bobsleja komanda aicina jauniešus piedalīties atlasē bobslejam. „Atlases tūre 2026” sāksies Rīgā un turpināsies Jelgavā, Kuldīgā, Limbažos, Madonā un Jēkabpilī. Piedalīties aicināti jaunieši un jaunietes no 14 gadu vecuma.
Pērn aizsāktā tradīcija rīkot atlases testus reģionos šogad turpinās. Pirmā tikšanās notiks 22. augustā plkst. 13.00 Rīgā, BTA Daugavas vieglatlētikas manēžā. 24. augustā plkst.
10.00 atlase notiks Jelgavas sporta halles stadionā. 25. augustā plkst. 15.00 Kurzemes jaunie sportisti aicināti uz Kuldīgu, kur testi norisināsies KCV stadionā. 26. augustā plkst. 10.00 atlases tūre turpināsies Limbažu stadionā, bet 27. augustā plkst. 16.00 Madonas pilsētas sporta centra vieglatlētikas sektorā. Atlases tūre noslēgsies 9. septembrī plkst. 15.00 Jēkabpils stadionā.
Lai piedalītos „Atlases tūrē 2026”, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, izvēlēto dalības vietu un tālruņa numuru uz e-pasta adresi emilscipulis@gmail.com vai zvanot uz tālruņa numuru 25 155 661.
Pirms gada par Latvijas bobsleja izlases galveno treneri kļuva nesen bobsleja pilota karjeru noslēgušais Emīls Cipulis. Par treneri kļuva arī bijušais bobsleja pilots Edgars Maskalāns, kura pārziņā ir gan tehnika, gan padomu sniegšana trasē. Savukārt par fiziskās sagatavotības treneri tika iecelts bijušais vācu bobslejists Ēriks Franke.
Šogad notikušajās ziemas olimpiskajās spēlēs Latvija abās bobsleja disciplīnās piedalījās ar vienu ekipāžu. Jēkabs Kalenda kopā ar stūmēju Matīsu Mikni divnieku sacensībās izcīnīja astoto vietu, bet četrinieku konkurencē Kalenda, Miknis, Lauris Kaufmanis un Mairis Kļava ieņēma desmito vietu.
Sākot jauno olimpisko ciklu, Latvijas bobsleja komanda koncentrēsies uz jauno sportistu iesaisti starptautiskās sacensībās. Gaidāmajā sezonā Latvijas bobslejisti plāno piedalīties Eiropas kausa sacensībās, Pasaules kausa posmā Siguldā, pasaules čempionātā un pasaules junioru čempionātā.