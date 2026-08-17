Latvijas basketbola izlase dodas uz Slovēniju pārbaudīt spēkus pirms izšķirošā kvalifikācijas posma
Latvijas vīriešu basketbola izlase devusies uz Ļubļanu, kur aizvadīs pārbaudes spēli ar Slovēniju, 13 spēlētāju sastāvā, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Latvijas basketbolisti, gatavojoties 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas otrajai kārtai, trešdien viesos aizvadīs pārbaudes maču ar Slovēnijas valstsvienību.
Savainojumu dēļ kopā ar Latvijas izlasi vairs nav Toms Skuja un Ojārs Siliņš, tāpat treneri akceptējuši Rolanda Šulca pievienošanos "Rīgas zeļļu" treniņiem un viņš valstsvienības rīcībā atgriezīsies nepieciešamības gadījumā.
"Treniņprocess aizritējis normāli, visi darbojas ar maksimālu atdevi, lai izveidotu komandas spēli, kādu to gribam redzēt. Diemžēl savainojumi pieder pie profesionālā sporta ikdienas un tie ietekmējuši arī mūsu sastāvu," teica Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Gailītis.
"Saprotu līdzjutēju vēlmi pēc iespējas ātrāk valstsvienībā redzēt jaunos Eiropas U-16 čempionus, taču jāņem vērā, ka tikko finišējušais turnīrs prasījis ļoti daudz spēka un puišiem vajadzīga atpūta. Uzmanības lokā ir visu jaunatnes izlašu spēlētāji, viņu laiks valstsvienībā noteikti pienāks," viņš turpināja.
Viņš izcēla, ka šobrīd treniņos tika pievērsta īpaša uzmanība tieši spēlei aizsardzībā.
"Cīņai ar tādiem izciliem meistariem kā [Horvātijas izlases spēlētājs Marko] Hezonja treniņos sagatavoties grūti. Pārbaudes spēles parādīs, ko esam izdarījuši un uz ko jāliek akcents pēdējā sagatavošanās posmā," Gailītis piebilda.
"Pēc spēles stila Slovēnijas izlase vairāk līdzinās Izraēlas vienībai, savukārt Ukrainas basketbolisti fizisko dotumu ziņā ir tuvāki Horvātijas komandai. Jebkurā gadījumā vairāk koncentrēsimies uz pašu darbībām, lai vienkāršas lietas izdarītu labā līmenī," norādīja treneris.
Pēc pārbaudes spēles ar Slovēniju latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valstsvienību.
Latvijas valstsvienība Pasaules kausa (PK) kvalifikācijā 27. augustā izbraukumā cīnīsies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā uzņems Izraēlu.
2027. gada PK kvalifikācijas turnīra otrās kārtas K grupā Latvijas izlase ar trim panākumiem un trim zaudējumiem ieņem ceturto vietu. Līdere ar bilanci 6-0 ir Polija, kurai ar piecām uzvarām seko Horvātija un Vācija, bet aiz Latvijas izlases ir Nīderlandes un Izraēlas basketbolisti, kuri otro kārtu sāk ar divām uzvarām.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu saraksts:
Roberts Blumbergs ("Zaragoza", Spānija), Mareks Mejeris ("VEF Rīga"), Artūrs Strautiņš (bez kluba), Rihards Lomažs (bez kluba), Klāvs Čavars, Tomass Talcis (abi - "Rīgas zeļļi"), Mārtiņš Laksa (bez kluba), Mārcis Šteinbergs (Mursijas UCAM, Spānija), Kristaps Ķilps (Toruņas "Polski Cukier", Polija), Kārlis Šiliņš ("Coruna", Spānija), Anrijs Miška (Ļubļinas "Start", Polija), Kristers Zoriks (Varšavas "Legia", Polija), Toms Leimanis ("Ourense", Spānija).