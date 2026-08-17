"Vēlos atstāt iespaidīgu mantojumu!" Krištianu Ronaldu norāda uz būtisku karjeras lēmumu
Futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu norādījis, ka, iespējams, tuvojas savas karjeras beigām.
41 gadu vecais Ronaldu nesen apprecējās, bet viņa līgums ar Saūda Arābijas klubu "Al-Nassr" ir spēkā vēl uz vienu gadu. Klubs jau uzsācis titula aizstāvēšanu ar pārliecinošu uzvaru. Ronaldu pirmajā sezonas spēlē nepiedalījās, no tribīnēm noraugoties spēli.
Intervijā "Vogue" par savām kāzām Ronaldu komentēja karjeras turpināšanu. "Šis visdrīzāk ir mans pēdējais gads profesionālajā futbolā. Es vēlos aiz sevis atstāt iespaidīgu mantojumu," medijam atklāja visu laiku rezultatīvākais futbolists. "Mana nākotne jau ir izplānota. Man ir tik daudz lietu, kuras padarīs mani aizņemtu. Aiziešana no futbola var ļoti ietekmēt, tāpēc brīvais laiks jāaizpilda ar vairākām lietām, nevis tikai vienu."
Ronaldu atklāja, ka pēc karjeras beigām vēlēsies vairāk baudīt dzīvi, vairāk ceļot un spēlēt padelu. "Vēlos izbaudīt to, ko esam nopelnījuši. Tas viss šajos 25 gados nācis ar lielu ziedošanos." Savā karjerā Ronaldu iesitis 976 vārtus - tas nozīmē, ka līdz maģiskajiem 1000 gūtajiem vārtiem viņam pietrūkst vēl 24 goli. Iespējams, tas ir Ronaldu atlikušais karjeras mērķis.
Ronaldu karjeru noslēgs ar neskaitāmiem tituliem, individuālajām balvām un rekordiem. Vienīgais lielais turnīrs, kurā viņš nav uzvarējis, ir Pasaules kauss. 2026. gada finālturnīrā Portugāle izstājās astotdaļfinālā, zaudējot nākamajai čempionei Spānijai.